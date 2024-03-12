'Захватили село': РДК и Свобода России начали операцию в нескольких областях РФ

На территории Курской и Белгородской областей продолжаются тяжелые бои.

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Сразу в нескольких областях РФ продолжаются тяжелые бои / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Бойцы РДК (российский добровольческий корпус), Легиона "Свобода России" и Сибирский батальон начали боевые действия на территории России. Сообщается, что под контроль российских добровольцев перешел населенный пункт Лозовая Рудка Белгородской области. Об этом на своей странице в Фейсбук написал политический координатор военной организации россиян "Легион "Свобода России" Илья Пономарев.

"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Пограничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем сил освобождения. Сейчас в Теткино Курской области продолжается стрелковый бой. Следите за новостями!" - написал Пономарев. видео дня

Кроме этого, ряд российских пабликов из Курска и Белгорода опубликовали звуки стрелковых боев, а также якобы продвижение танка с пехотой на территории России со стороны границы Украины.

Смотрите видео с боями на российской границе:

После этого, на официальном Телеграмм-канале Легиона "Свобода России" появилось видеообращение бойцов по ситуации границе с Россией.

"Когда из Белгорода на когда-то дружественный Харьков летели КАБы Москва радовалась, когда приграничные регионы обстреливали в ответ на Путинскую политику - Москва молчала. Когда вас забирали мясом на фронт далеко от дома и грузили в автозаки - Москва смеялась. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, снизить или наказать", - говорится в сообщении.

Смотрите видео с обращением бойцов Легиона "Свобода России":

Кроме того, бойцы отметили, что их цель - освобождение России от диктатуры и террористической организации, захватившей власть в РФ.

"Мы идем, чтобы освободить вас от бедности и страха, освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее без санкций и бех репрессий, без выборов без выбора и без разговоров о важном, но с важными ценностями. И самое главное - без войны", - отметили военные.

Кроме того, отмечается, что из-за узурпации власти Путиным за 20 лет на россиян накладывались санкции, произошел экономический застой и началась кровопролитная война, унесшая жизни и здоровье более 400 тысяч российских мужчин.

"Убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой ареной. А еще, красивые дворцы в Геленжике и Ново-Огарево, а теперь он планирует идти еще на один срок и править до самой своей смерти. Мы не позволим, мы такие же русские как и вы. Мы также имеем право на волеизъявление. Наша воля - не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Ново-Огарево переехать в Полярный волк (исправительная колонии № 3 "Полярный волк" - ред.), мы знаем как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы - ждите нас", - резюмировали в Легионе "Свобода России".

Позже в Легионе "Свобода России" опубликовали кадры прохода танковых подразделений через границу Украины с Россией.

Смотрите видео о том, как бойцы легиона "Свобода России" переходили российско-украинскую границу:

"Сибирский батальон" тоже решил пойти на выборы президента России.

Смотрите видео Сибирского батальона о боях в России:

"Свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не получится. Его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы начали выполнение обещания. Идут ожесточенные бои на территории РФ", - говорится в заявлении батальона.

Что известно о Легионе "Свобода России" Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

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