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"Новая Московия" вместо РФ: Россия скукожится до Подмосковья – командир РДК

Алексей Тесля
27 января 2024, 14:42
Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.
Никитин
Денис Никитин / Коллаж: Главред, Фото: online.ua, epochtimes.ru

Страна-агрессор Россия не будет существовать в нынешнем виде, в случае прихода к власти в РФ "Русского добровольческого корпуса", заявил командир РДК Денис Никитин.

"Потому что уже сейчас мы можем наблюдать факт того, что, например, Дальний Восток живет своей жизнью. Сибирь живет своей жизнью. Урал живет своей жизнью. Исламские республики, такие как Татарстан, конечно, Чечня, Дагестан, Ингушетия – у них своя абсолютно история. Они даже в принципе не скрывают, что, например, Дагестан – это не Россия, Чечня – это не Россия", - подчеркнул он в интервью Оnline.ua.

Командир РДК убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть некая конфедерация, которую могут назвать "Московия" или "Новая Московия". При этом он считает наиболее приемлемым вариантом уменьшение России до размеров Московской области, а национальные республики в РФ смогут свободно отделиться.

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"Мы видим, как вымирает Россия. Есть определенные города-миллионники, а все, что между ними, постепенно превращается в какие-то "ядерные пустоши" из игры Fallout или "Безумного Макса", то есть вымирающие села. Моногорода, которые были завязаны на советскую экономику, привязаны к каким-то заводам. Завод закрылся, все это тоже начинает угасать, умирать. Я, в принципе, по России поездил, имею представление. Я в Новосибирск объездил все миллионники, поэтому я в принципе понимаю, что это такое", - добавил Никитин.

Ранее Алексей Данилов спрогнозировал, какие республики выйдут из состава России. "Демонтаж" Российской Федерации произойдет демократическим путем и без внешнего влияния, считает секретарь СНБО Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что происходит, и запустил процесс распада своей страны. В перспективе Россия должна стать более компактной и гораздо менее влиятельной. Некоторые регионы могут выйти из ее состава.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что когда в стране-агрессоре России начнется хаотическая борьба за власть, эти отдельные регионы могут быстро отколоться, как только "центр" ослабнет. Толчком к такому расколу станет прекращение финансирования этих регионов со стороны Москвы.

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Никитин распад России Русский добровольческий корпус (РДК)
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