Распад РФ: Данилов спрогнозировал, какие республики выйдут из состава России

"Демонтаж" Российской Федерации произойдет демократическим путем и без внешнего влияния, считает секретарь СНБО Украины.

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Данилов спрогнозировал, какие регионы выйдут из состава России / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Война России в Украине и внутриполитические процессы в РФ приведут к тому, что из состава страны-агрессора выйдет часть республик, а именно - Сибирь, Кубань и Кавказ. Такой прогноз озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"1 июля исполняется 30 лет со дня провозглашения Уральской республики. То, что начиналось как попытка ремонта т.н. Российской Федерации, вскоре закончится ее демонтажем", - написал Данилов в Facebook.

"Народы Урала, Сибири, Кубани, Кавказа, украинского "Зеленого клина", национальные республики Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Якутия и другие имеют полное право, в соответствии с международным правом, на самоопределение, выход из состава РФ и образование независимых и суверенных государств", — добавил секретарь СНБО.

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Данилов также подчеркнул, что все это произойдет демократическим путем и без внешнего влияния.

Распад России

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что теоретически распад России возможен, но практически сценарий пока маловероятен, заявил координатор политического центра Легиона Свобода России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что происходит, и запустил процесс распада своей страны. В перспективе Россия должна стать более компактной и гораздо менее влиятельной. Некоторые регионы могут выйти из ее состава.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что когда в стране-агрессоре России начнется хаотическая борьба за власть, эти отдельные регионы могут быстро отколоться, как только "центр" ослабнет. Толчком к такому расколу станет прекращение финансирования этих регионов со стороны Москвы.

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