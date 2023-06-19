Путин запустил распад России, регионы могут отколоться от Москвы – Подоляк

Страна-агрессор Россия должна стать более компактной страной с меньшей территорией и менее глобальной позицией, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

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План Путина - развел классической имперской России, - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Директор государства-оккупанта России Владимир Путин не понимает, что происходит и запустил процесс распада своей страны. В перспективе Россия должна стать более компактной и гораздо менее влиятельной. Некоторые регионы могут выйти из ее состава. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что действия Путина, который находится в информационном вакууме, ускорят распад агрессора РФ. Его план – "разрушение классической империи".

"Это не то, что мы "дождемся", это опять же исторический процесс, который просто будет ускорен этими действиями Путина. Что Путин запустил? Я так понимаю, что план Путина включает в себя разрушение классической имперской России. То есть он несознательно это сделал. Но безусловно, когда ты находишься в таком пузыре, когда ты не понимаешь, что происходит в мире, кто на каких ресурсах сегодня находится, то автоматически запускаешь процесс разрушения несоответствующей логистики своей страны – заявлениям, которые ты делал от имени этой страны", - отметил Подоляк.

По его словам, Россия должна пройти путь преобразований, который предусматривает территориальную компактность. Некоторые этнические регионы могут выйти из ее состава.

"Это не вопрос распада, это вопрос трансформации России. Россия должна быть гораздо более компактной страной, занимать гораздо меньшую глобальную позицию. Соответственно, ряд этнических регионов может отсоединиться – это то, что не было сделано в 1991 году", - считает чиновник.

Также советник руководителя Офиса главы государства добавил, что Россия в перспективе утратит свое влияние на мировой политической арене.

"Будет страна совсем другого уровня, она уже не будет в G8, G20, вряд ли она будет в Совете Безопасности ООН, даже несмотря на то, что это ядерное государство. Наверное, будет какой-то другой механизм", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Распад России

Военный эксперт Михаил Притула считает, что процесс распада России уже движется. По его мнению, если оккупанты в скором времени не пойдут на так называемый "жест доброй воли" в Украине, ВСУ проведут наступление, которое нокаутирует Путина.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко предположил, что Россию ждет период полураспада, после чего последует и распад. Триггером станут успехи ВСУ на поле боя. Если не будет распада, В РФ сменится политический режим.

Полковника запаса, военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз, согласно которому распад России уже начинается. По мнению Свитана, ополченцы в Белгородской области могут дойти до Белгорода, а впоследствии суверенные государства, вероятно, появятся как минимум в Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и на Кубани.

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