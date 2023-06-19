УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Путин запустил распад России, регионы могут отколоться от Москвы – Подоляк

Андрей Ганчук
19 июня 2023, 08:40 обновлено 19 июня, 08:47
7
Страна-агрессор Россия должна стать более компактной страной с меньшей территорией и менее глобальной позицией, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.
Подоляк, распад РФ
План Путина - развел классической имперской России, - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Директор государства-оккупанта России Владимир Путин не понимает, что происходит и запустил процесс распада своей страны. В перспективе Россия должна стать более компактной и гораздо менее влиятельной. Некоторые регионы могут выйти из ее состава. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что действия Путина, который находится в информационном вакууме, ускорят распад агрессора РФ. Его план – "разрушение классической империи".

"Это не то, что мы "дождемся", это опять же исторический процесс, который просто будет ускорен этими действиями Путина. Что Путин запустил? Я так понимаю, что план Путина включает в себя разрушение классической имперской России. То есть он несознательно это сделал. Но безусловно, когда ты находишься в таком пузыре, когда ты не понимаешь, что происходит в мире, кто на каких ресурсах сегодня находится, то автоматически запускаешь процесс разрушения несоответствующей логистики своей страны – заявлениям, которые ты делал от имени этой страны", - отметил Подоляк.

По его словам, Россия должна пройти путь преобразований, который предусматривает территориальную компактность. Некоторые этнические регионы могут выйти из ее состава.

"Это не вопрос распада, это вопрос трансформации России. Россия должна быть гораздо более компактной страной, занимать гораздо меньшую глобальную позицию. Соответственно, ряд этнических регионов может отсоединиться – это то, что не было сделано в 1991 году", - считает чиновник.

Также советник руководителя Офиса главы государства добавил, что Россия в перспективе утратит свое влияние на мировой политической арене.

"Будет страна совсем другого уровня, она уже не будет в G8, G20, вряд ли она будет в Совете Безопасности ООН, даже несмотря на то, что это ядерное государство. Наверное, будет какой-то другой механизм", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Распад России

Военный эксперт Михаил Притула считает, что процесс распада России уже движется. По его мнению, если оккупанты в скором времени не пойдут на так называемый "жест доброй воли" в Украине, ВСУ проведут наступление, которое нокаутирует Путина.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко предположил, что Россию ждет период полураспада, после чего последует и распад. Триггером станут успехи ВСУ на поле боя. Если не будет распада, В РФ сменится политический режим.

Полковника запаса, военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз, согласно которому распад России уже начинается. По мнению Свитана, ополченцы в Белгородской области могут дойти до Белгорода, а впоследствии суверенные государства, вероятно, появятся как минимум в Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и на Кубани.

Смотрите видео, в котором Тука рассказал, что решили в Кремле в отношении Путина:

Другие новости:

Владимир Путин Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины распад России
Реклама

Главное за день

Официально: ВСУ освободили Пятихатки на Запорожье

Официально: ВСУ освободили Пятихатки на Запорожье

08:43 Украина
Путин запустил распад России, регионы могут отколоться от Москвы – Подоляк

Путин запустил распад России, регионы могут отколоться от Москвы – Подоляк

08:40 Политика
ВСУ могут приостановить контрнаступательные операции: в ISW назвали причину

ВСУ могут приостановить контрнаступательные операции: в ISW назвали причину

08:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:43

Официально: ВСУ освободили Пятихатки на Запорожье

08:40

Путин запустил распад России, регионы могут отколоться от Москвы – ПодолякВидео

08:17

ВСУ могут приостановить контрнаступательные операции: в ISW назвали причину

08:02

Путин осенью объявит в России мобилизацию - ГиркинВидео

07:44

У Зеленского хотят привлечь Бразилию и Индию к мирному плану – WSJВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:43

Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: в Одесской области сбиты 4 Калибра

06:40

Свершилось: теперь с путинским шизофашизмом все в порядке!мнение

06:30

Загадка на скорость: не все найдут змею среди жирафов за 5 секунд

05:34

Головоломка для зорких и внимательных: нужно найти спущенную шину за 45 секунд

Реклама
04:40

Слово, о котором мало кто знает: что в украинском языке значит "заступ"

04:00

Какой сегодня праздник 19 июня: что в этот день произошло и кого поздравлять

03:30

"Украина будет наносить удары вглубь РФ": Морозов раскрыл сценарий поражения РоссииВидео

03:00

Пытались съесть наркотики и покусать полицейского: задержана российская актриса

02:30

"Быстрых успехов не ждите": майор ВСУ откровенно рассказал о контрнаступлении

01:55

"Чистое воскресенье": почему в Советском Союзе мылись раз в неделю

01:35

Морозов пояснил, устоит ли режим Путина в случае его полной неудачи в УкраинеВидео

00:46

Все обескуражены из-за этой головоломки: никто не может найти свадебное приглашение

18 июня, воскресенье
23:45

"Ни один Partiot не уничтожен!": Зеленский стер в пепел главную мечту захватчиковВидео

23:00

"Навсегда остался жив": сестра "Да Винчи" рассказала, как переживает потерю братаВидео

22:27

Не добежали до укрытия: оккупанты в Белополье убили мужчину и его 4-летнего сынаФотоВидео

Реклама
21:59

Еще один малыш в клане: Кортни Кардашьян объявила о беременности

21:22

Рыдала навзрыд: папа военный внезапно приехал на выпускной своей дочериВидео

20:50

"Мы полны решимости": ВСУ могут рассчитывать на помощь от ЕС - еврокомиссарВидео

20:11

В разведке рассказали, сколько на самом деле двойников есть у ПутинаВидео

20:09

Оптическая иллюзия для самых внимательных: лишь 1% людей найдет зайца

20:05

Армянский друг Путина попал в базу "Миротворец"

19:59

"Не могла встать минут 15": Камалия раскрыла подробности своей жуткой травмыВидео

19:56

Патовая ситуация для русских оккупантовмнение

19:15

"Слезы счастья": Макс Чмерковский показал первые фото из роддома

18:52

Война ЧВК Вагнера с Шойгу: эксперт назвал друзей Пригожина в минобороны РФВидео

18:34

Недавно женился и был единственным сыном: россияне убили военного медикаВидео

18:34

Как правильно – "військовий" или "воєнний": Авраменко разложил все по полочкамВидео

18:27

"Сын, рожденный сердцем": Мирошнченко впервые показала приемного сына

17:50

Мобилизация студента или аспиранта: юрист назвал главное условие

17:16

Горит военный госпиталь: в Брянске вспыхнул мощный пожарВидео

16:51

Угроза удара с севера: РФ стянула в Беларусь техники на две дивизии — ТукаВидео

16:43

В Украине выросли цены на основные продукты: как сильно и что произошло

16:18

Что сначала кладут в зеленый борщ – щавель или яйца: неожиданный ответ удивит наповалВидео

15:59

Анастасия Волочкова собралась замуж за ловеласа и любителя старушек Шаляпина

15:56

РФ выдает крах за победу: Кулеба разнес бред Пескова о "демилитаризации" Украины

Реклама
15:30

Сбежал из больницы, чтобы найти любимую: трогательная история спасения супругов

14:57

Гороскоп на сегодня 19 июня 2023: Близнецам - никакого алкоголя, Козерогам - райВидео

14:36

"Травма головы и кома": в ФРГ высмеяли фейк РФ о "ранении" Буданова

14:23

Абрамович не хочет передавать Украине все деньги от продажи "Челси" - The Daily MailВидео

14:06

Оккупанты заявили, что ВСУ взяли под оперативный контроль Пятихатки на Запорожье

13:53

"Капец, Леша. Ты облажался": Каменских прокомментировала вступление Потапа в ТрОВидео

13:48

"Как Лолита": перекроивший себя до неузнаваемости Киркоров начал пугать людейВидео

13:43

Контрнаступления ВСУ пока не будет: в разведке Эстонии назвали причину и сроки

13:26

"Типичное мошенничество": в ОП резко ответили на встречу Путина с лидерами Африки

13:25

Стало известно, где находилась "экс-ВИА Гра" Мейхер, которая замужем за русскимВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять