УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Не будет выхода": регионы в РФ отколются, когда Москва прекратит давать деньги – Фесенко

Алёна Воронина
16 июня 2023, 04:40
59
Когда в России начнется борьба за власть, Москва прекратит финансирование регионов. И тогда элиты на местах возьмут власть в свои руки.
Владимир Путин, Владимир Фесенко
Регионы в РФ отколются, когда Москва прекратит давать деньги, говорит Фесенко/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Около 90 процентов нынешних российских губернаторов были назначены Кремлем. Но в отдельных регионах руководят представители местных элит. И когда в стране-агрессоре России начнется хаотическая борьба за власть, эти отдельные регионы могут быстро отколоться, как только "центр" ослабнет.

Толчком к такому расколу станет прекращение финансирования этих регионов со стороны Москвы. Такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

"Насколько я помню статистику, то около 90 процентов нынешних российских губернаторов – это назначенцы Кремля, а не представители местных элит. Например, губернатор Белгородщины не выходец из региона, его назначили из Москвы. В 1990-х годах ситуация была иной, потому что большинство местных лидеров были представителями местных элит – они там выросли и были авторитетными в своих регионах", – отмечает Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) – украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "политолог года", пишет Википедия.

В то же время он рассказал, что в отдельных регионах существует традиция, когда управление осуществляют представители местных элит. Такая ситуация, например, на Кавказе, в Татарстане и Башкортостане. Поэтому местные элиты этих регионов могут включиться в борьбу за власть, если "центр" будет резко ослаблен.

"Сейчас Кремль еще имеет контроль над силовыми структурами. Пока они контролируют субвенции для регионов, местные элиты вряд ли будут воевать с центром. А вот если в России начнется борьба за власть, начнутся хаотичные внутренние процессы, когда центр прекратит финансирование регионов, что тогда делать? А тогда у местных элит просто не будет другого выхода, кроме как контролировать процесс самим. То есть взять под контроль финансовые потоки, не отдавать деньги в Москву, а переходить на самообеспечение", – подчеркнул Фесенко.

В борьбу за власть в РФ включится много ЧВК

В то же время эксперт напомнил, что сейчас в стране-агрессоре России началась "мода" на частные военные компании. Свои ЧВК начали создавать, в частности, крупные российские государственные компании – "Газпром", "Роснефть" и некоторые другие, а также крупные регионы. Фактически это создание собственных мини-армий.

"Сейчас они формально используются против Украины, но завтра – как знать, они могут использоваться для защиты корпоративных или региональных интересов, что, опять-таки, может привести к войне "всех против всех". Причем войны в прямом смысле, с использованием военных ресурсов", – подытожил Фесенко.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду:

Возможность распада РФ

Ранее министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости. Он уверен в том, что в отличие от США и ФРГ, Россия – это неестественное образование, собранное принудительно.

В то же время экс-нардеп, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош отмечает, что распад России станет главным гарантом того, что Украину в ближайшие десятилетия не постигнет новая большая война. Однако это не значит, что на наше государство не будут караулить новые опасности. Будет существовать опасность со стороны новых образований, на которые распадется РФ. Чтобы обезопасить Украину, нужно отрезать этим новым образованием доступ к Черному морю.

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечал, что контрнаступление ВСУ может запустить в РФ период полураспада, а затем и распада. В лучшем для Кремля случае после начала наступления защитников Украины в РФ может измениться политический режим, но после этого всё равно произойдет распад страны-оккупанта.

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечал, что ситуация в Белгородской области станет для Москвы раковой опухолью, которая съест всю страну-агрессора Россию. РФ начнет распадаться, когда будет создана Белгородская Народная Республика (БНР) и подобные образования начнут появляться по всей стране. Страну-оккупанта Россию ждет судьба СССР.

Читайте также:

новости России Владимир Фесенко развал россии распад России
Реклама

Главное за день

"Не будет выхода": регионы в РФ отколются, когда Москва прекратит давать деньги – Фесенко

"Не будет выхода": регионы в РФ отколются, когда Москва прекратит давать деньги – Фесенко

04:40 Мир
Зеленский рассказал, что случится, если Украина проиграет войну

Зеленский рассказал, что случится, если Украина проиграет войну

23:06 Украина
Оккупанты на юге оттянули позиции на расстояние до 15 км - Гуменюк

Оккупанты на юге оттянули позиции на расстояние до 15 км - Гуменюк

22:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:30

Как получить хороший урожай сладкого перца: простые советы для каждого дачника

04:40

"Не будет выхода": регионы в РФ отколются, когда Москва прекратит давать деньги – ФесенкоВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июняВидео

03:40

Какие вещи делают стройнее фигуру: как сбросить пару килограмм с помощью одеждыВидео

03:15

Звезда сериала "Слуга народа" пожалела "хороших русских" в Швеции

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

02:50

Пригожин начал разрушать классические правила существования путинского режима - ФесенкоВидео

02:20

Хуже, чем после Фукусимы: Кошарная рассказала о последствиях аварии на ЗАЭС

01:35

Эксперт предупредила о новом плане шантажа Киева оккупантами в плане ЗАЭС

00:15

Эксперт рассказала о фукусимском сценарии в случае аварии на ЗАЭСВидео

Реклама
00:02

В РФ нашли досиликоновое фото "страшно" красивой "Миссис России"

15 июня, четверг
23:37

Россияне опозорились диким фейком об "уничтожении" HIMARSВидео

23:29

"Упс, еще беременна": жена Чмерковского поделилась сильно пузатым фото

23:06

Зеленский рассказал, что случится, если Украина проиграет войнуВидео

23:05

"Эктор, ты ушел из жизни": в сети попрощались с известным шеф-поваром

22:43

Оккупанты на юге оттянули позиции на расстояние до 15 км - ГуменюкВидео

22:38

Никто не может сдержать смех: женщина выбрала очень странное имя для будущего ребенка

21:58

Танки не выдержат: Путин боится снарядов с ураном, которые уже имеет УкраинаВидео

21:50

"Последний бой": на 1+1 Украина состоится премьера документального проекта ТСН

21:24

Стаховский пригрозил обидчикам невесты "Да Винчи": "Помойка – это самое простое"

21:23

Плюс 10 грн за литр: цены на бензин в Украине резко взлетятВидео

Реклама
21:19

Украинские беженцы в Польше могут получить помощь: кому выплатят 6 тысяч гривен

20:59

Покинет бункер: в Кремле подтвердили поездку Путина в Турцию

20:30

Взрывная оптическая иллюзия: только гений может найти 10 скрытых лиц на дереве

20:18

"Пристрасний" или "страсний": Авраменко рассказал, как правильно говоритьВидео

20:00

Наталья Могилевская удивила фото своего лица без макияжа вблизи

19:58

В Генштабе объяснили, почему ракетные атаки РФ не прекращаютсяВидео

19:56

Денис Казанский. Лукашенко проговорился и спалил бункерногоВидеоблоги

19:50

ВСУ продвигаются на километр на каждом направлении наступления - МалярВидео

19:47

Рабочий лайфхак: как сделать так, чтобы лак держался дольше

19:29

В чем разница между предыдущими и этим контрнаступлениеммнение

19:28

В тяжелых боях под Бахмутом погиб известный фотограф и сын диссидентаВидео

19:23

"У украинцев есть немало боевых мощностей": глава Пентагона жестко осадил РФ

19:12

Россия проиграет войну: Зеленский назвал одно условие победы ВСУВидео

18:48

Черное море в Одессе "зацвело": эксперты обнаружили опасные бактерии в водеВидео

18:44

"Будет обострение": астрологи предупредили о максимально тяжелых потерях для УкраиныВидео

18:29

В чем разница между книгой и книжкой: Авраменко поразил неожиданным ответомВидео

17:51

"Лицо России": в сети высмеяли танцующую и поющую Волочкову

17:43

Повышения тарифов на электричество: украинцам пересчитают субсидии

17:36

Расстреляли в упор и не давали забрать тела: российская ДРГ убила 6 лесоводов на Сумщине

17:32

В Украину вторгнется самая сильная жара за последнее время: синоптики объявили датыВидео

Реклама
17:31

Опять в нищете: в России скончалась популярная актриса советского кино

17:17

"Чувствую себя изгнанником": популярный украинский дизайнер совершил каминг-аутВидео

17:08

Маразм крепчал: Охлобыстин получил орден за "заслуги перед Запорожской областью"

17:00

Россия будет запускать по Украине ракеты Х-35, которые трудно обнаруживать - ИгнатВидео

16:53

Что нужно сделать летом, чтобы стать счастливым: совет всем знакам зодиакаВидео

16:50

FAVBET и Министерство молодежи и спорта подписали меморандум о поддержке добропорядочности в спорте реклама

16:38

Грета Тунберг посмеялась над ООН за бездействие после подрыва Каховской ГЭСВидео

16:38

Он никогда не вернется: 6 признаков конца отношений

16:37

Киркоров с отвращением "набросился" на Галкина и вступился за Пугачеву

16:31

Какие 5 самых сильных вещей в доме притягивают нищету: о них говорила даже ВангаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять