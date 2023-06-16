"Не будет выхода": регионы в РФ отколются, когда Москва прекратит давать деньги – Фесенко

Когда в России начнется борьба за власть, Москва прекратит финансирование регионов. И тогда элиты на местах возьмут власть в свои руки.

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Регионы в РФ отколются, когда Москва прекратит давать деньги, говорит Фесенко/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Около 90 процентов нынешних российских губернаторов были назначены Кремлем. Но в отдельных регионах руководят представители местных элит. И когда в стране-агрессоре России начнется хаотическая борьба за власть, эти отдельные регионы могут быстро отколоться, как только "центр" ослабнет.

Толчком к такому расколу станет прекращение финансирования этих регионов со стороны Москвы. Такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

"Насколько я помню статистику, то около 90 процентов нынешних российских губернаторов – это назначенцы Кремля, а не представители местных элит. Например, губернатор Белгородщины не выходец из региона, его назначили из Москвы. В 1990-х годах ситуация была иной, потому что большинство местных лидеров были представителями местных элит – они там выросли и были авторитетными в своих регионах", – отмечает Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) – украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "политолог года", пишет Википедия.

В то же время он рассказал, что в отдельных регионах существует традиция, когда управление осуществляют представители местных элит. Такая ситуация, например, на Кавказе, в Татарстане и Башкортостане. Поэтому местные элиты этих регионов могут включиться в борьбу за власть, если "центр" будет резко ослаблен.

"Сейчас Кремль еще имеет контроль над силовыми структурами. Пока они контролируют субвенции для регионов, местные элиты вряд ли будут воевать с центром. А вот если в России начнется борьба за власть, начнутся хаотичные внутренние процессы, когда центр прекратит финансирование регионов, что тогда делать? А тогда у местных элит просто не будет другого выхода, кроме как контролировать процесс самим. То есть взять под контроль финансовые потоки, не отдавать деньги в Москву, а переходить на самообеспечение", – подчеркнул Фесенко.

В борьбу за власть в РФ включится много ЧВК

В то же время эксперт напомнил, что сейчас в стране-агрессоре России началась "мода" на частные военные компании. Свои ЧВК начали создавать, в частности, крупные российские государственные компании – "Газпром", "Роснефть" и некоторые другие, а также крупные регионы. Фактически это создание собственных мини-армий.

"Сейчас они формально используются против Украины, но завтра – как знать, они могут использоваться для защиты корпоративных или региональных интересов, что, опять-таки, может привести к войне "всех против всех". Причем войны в прямом смысле, с использованием военных ресурсов", – подытожил Фесенко.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду:

Возможность распада РФ

Ранее министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости. Он уверен в том, что в отличие от США и ФРГ, Россия – это неестественное образование, собранное принудительно.

В то же время экс-нардеп, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош отмечает, что распад России станет главным гарантом того, что Украину в ближайшие десятилетия не постигнет новая большая война. Однако это не значит, что на наше государство не будут караулить новые опасности. Будет существовать опасность со стороны новых образований, на которые распадется РФ. Чтобы обезопасить Украину, нужно отрезать этим новым образованием доступ к Черному морю.

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечал, что контрнаступление ВСУ может запустить в РФ период полураспада, а затем и распада. В лучшем для Кремля случае после начала наступления защитников Украины в РФ может измениться политический режим, но после этого всё равно произойдет распад страны-оккупанта.

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечал, что ситуация в Белгородской области станет для Москвы раковой опухолью, которая съест всю страну-агрессора Россию. РФ начнет распадаться, когда будет создана Белгородская Народная Республика (БНР) и подобные образования начнут появляться по всей стране. Страну-оккупанта Россию ждет судьба СССР.

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