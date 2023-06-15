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"У украинцев есть немало боевых мощностей": глава Пентагона жестко осадил РФ

Алёна Воронина
15 июня 2023, 19:23 обновлено 15 июня, 19:25
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Остин признал потери техники с украинской стороны, но подчеркнул, что ВСУ имеют возможности ремонтировать поврежденную технику и возвращать ее на поле боя.
Ллойд Остин, украинские военные
Глава Пентагона жестко осадил РФ/ ua.depositphotos.com, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Во время масштабного контрнаступления украинских военных потери техники есть с обеих сторон. Однако это не станет препятствием для продвижения вперед защитников Украины, ведь у них есть достаточно мощностей для ремонта этой техники, после чего ее будут возвращать на поле боя.

В то же время Украина будет получать непрерывную помощь от союзников. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи министров обороны "Рамштайн" в Брюсселе 15 июня, сообщает "Европейская правда".

"Это – война. Мы знаем, что будут повреждения техники с двух сторон на фронте. Что важно: украинцы имеют возможность восстанавливать поврежденное оборудование, где это возможно, ремонтировать и возвращать к бою. Также мы понимаем, как важно со своей стороны продолжать поставки украинской армии нашей техники", – подчеркнул Остин.

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Также он обратил внимание, как страна-агрессор Россия пытается манипулировать данными, чтобы показать, якобы у Украины на самом деле большие потери техники на поле боя.

"Повреждения (техники – ред.) на поле боя будут и дальше. Я думаю, россияне показали нам одни и те же 5 транспортных средств по тысячу раз с десяти разных углов. Но, откровенно, у украинцев до сих пор остается немало боевой силы", – добавил Остин.

Война в Украине

Ранее Reuters со ссылкой на военных экспертов сообщало, что Силы обороны Украины ждут тяжелые испытания контрнаступления. Украинские войска удалены от основной линии обороны России, а значит несут потери перед тем, как до нее доберутся. Но говорить об успехе или провале контрнаступления ВСУ еще рано.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в формате Рамштайн 15 июня озвучил мнение, что если Украина преуспеет в контрнаступлении, то Киев будет иметь более сильные позиции на переговорах со страной-агрессором РФ. Пока российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам и миру.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность, что война страны-агрессора России против Украины может завершиться ранее 2024 года. Однако, по его словам, нужно заниматься планированием только после конкретных успехов ВСУ.

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