УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Раньше 2024 года": Подоляк дал оптимистичный прогноз по завершению войны

Алёна Воронина
15 июня 2023, 12:44 обновлено 15 июня, 12:47
122
Война может завершиться в этом году, но нужно подождать результатов ВСУ. В то же время Путина как субъекта международной политики уже не существует.

Михаил Подоляк, украинские военные
Подоляк дал оптимистичный прогноз по завершению войны/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 36 ОМБП им. контр-адмирала Михаила Белинского

Война страны-агрессора России против Украины может завершиться раньше 2024 года, уверен советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Однако, по его словам, нужно заниматься планированием только после конкретных успехов ВСУ.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона. В то же время он подчеркивает, что у российского диктатора Владимира Путина будут конкретные юридические проблемы.

видео дня

"Война закончится, скорее всего, раньше 2024 года. Давайте дождемся результатов наших Вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а тогда займемся планированием. Это первое. Второе: Путин может ожидать всего, что угодно, но дождется конкретных юридических проблем, которые будут реализованы гораздо раньше, чем избирательные гонки в США", – отмечает Подоляк.

Также он добавил, что Путина уже не существует как субъекта международной политики. Российский диктатор "полностью обнулен".

"Третья составляющая – сегодня в мире, независимо кто будет президентом в демократических странах, никто не будет поддерживать абсолютно откровенный геноцидный режим Путина. Путин обнулен полностью. То есть в самой России он еще на что-то влияет, но с точки зрения глобальной политики, Путина, как субъекта, не существует", – сказал советник глава ОП.

Война в Украине

В ночь на 15 июня в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. Взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге, Харькове. В Кривом Роге есть попадание по двум промышленным предприятиям. Ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Ранее Reuters со ссылкой на военных экспертов сообщало, что Силы обороны Украины ждут тяжелые испытания контрнаступления. Украинские войска удалены от основной линии обороны России, а значит несут потери перед тем, как до нее доберутся. Но говорить об успехе или провале контрнаступления ВСУ еще рано.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в формате Рамштайн 15 июня озвучил мнение, что если Украина преуспеет в контрнаступлении, то Киев будет иметь более сильные позиции на переговорах со страной-агрессором РФ. Пока российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам и миру.

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Михаил Подоляк
Реклама

Главное за день

"Раньше 2024 года": Подоляк дал оптимистичный прогноз по завершению войны

"Раньше 2024 года": Подоляк дал оптимистичный прогноз по завершению войны

12:44 Украина
Успех в контрнаступлении даст Киеву сильные позиции на переговорах - Столтенберг

Успех в контрнаступлении даст Киеву сильные позиции на переговорах - Столтенберг

11:33 Украина
Не только Украину, но и Беларусь: Шольц озвучил злодейские планы Путина

Не только Украину, но и Беларусь: Шольц озвучил злодейские планы Путина

11:33 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:47

Закусывать надо: Лепс и Басков пообещали платить "советской" армии за "Леопарды"

12:44

"Раньше 2024 года": Подоляк дал оптимистичный прогноз по завершению войны

11:57

Яркая головоломка: нужно найти двух собак меньше, чем за одну минуту

11:55

Топ-4 самых честных знаков зодиака: астролог рассказал, кому всегда можно доверятьВидео

11:33

Успех в контрнаступлении даст Киеву сильные позиции на переговорах - СтолтенбергВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:33

Не только Украину, но и Беларусь: Шольц озвучил злодейские планы Путина

11:23

"Вся страна ждет": Резников потребовал решить вопрос вступления Украины в НАТОВидео

11:08

Как самому посчитать себе пенсию: в ПФУ рассказали о простом способе

11:07

Одно на двоих с собакой: женщина выбрала имя для сына и нарвалась на критику

Реклама
10:38

Эксперт пояснила, что будет, если на захваченную ЗАЭС не попадет миссия МАГАТЭ

10:29

Путину готовят дорогой подарок на день рождения: в Сети выяснили, причем тут Донбасс

10:22

Могучий Patriot сокрушил Кинжал над Киевом: боец ВСУ рассказал, как все былоВидео

10:11

Спасенный из Херсона гигантский кот стал звездой в Сети: история мейн-куна МаксаВидео

09:58

Авария на ЗАЭС реальна: Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель

09:24

Запад ждут дебаты по Украине в НАТО, Байден настаивает на своей позиции – CNNВидео

09:06

Тувинский позор! Серёжу Шойгу снова попустилимнение

09:03

ВСУ до конца лета закончат тренировки на танках Abrams - CBS

08:44

Контрнаступление ВСУ: Украину ждут испытания, многое сведется к истощению - ReutersВидео

08:28

Налоговая будет выписывать новый штраф: насколько большой и как избежать

08:26

Армия Украины уверенно продвигается, войска РФ сопротивляются – МалярВидео

Реклама
07:45

Женился во время войны: в Запорожской области погиб молодой воин ВСУ

07:40

Ночью Краснодар и Крым не спали: гремели взрывы

07:05

Головоломка на скорость: только единицы найдут звезду среди кошек за 7 секунд

06:52

Взрывы гремели в Одессе, Харькове, Кривом Роге: что известно о ночной атаке РФФото

06:50

У Путина нет мужества пустить себе пулю в лобмнение

06:30

Почему мы неправильно употребляем слово "відтак": Авраменко удивил ответомВидео

06:27

Какой цвет волос молодит после 60 лет: 6 типов окрашивания, которые все портят

05:30

Пригожин вышел за рамки "заказов Путина": Пионтковский рассказал о его ролиВидео

05:00

Миндалевидные или круглые: что глаза могут сказать о человеке

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 15 июняВидео

03:30

Гражданска война и дворцовый переворот: Фесенко спрогнозировал будущее РоссииВидео

02:50

"Беспозвоночное население": Цымбалюк раскритиковал бежавших из Украины мужчин

02:20

Что будет если разговаривать с котом: результат вас приятно удивитВидео

01:35

Эксперт рассказала, как русские могут устроить аварию на ЗАЭС

14 июня, среда
23:55

"Убегать будут летом": Свитан анонсировал разгром оккупантов в Бахмуте и Соледаре

23:38

Европарламент признал военным преступлением РФ подрыв Каховской ГЭСВидео

23:10

После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея ЗатхеяВидео

22:55

Как сейчас выглядит синекожая Дива Плавалагуна из фильма "Пятый элемент"

22:14

ВСУ успешно контрнаступают, но операция может затянуться на месяцы – Sky NewsВидео

22:10

Вы будете удивлены: 5 неожиданных способов, чем заменить губку на кухне

Реклама
22:02

Завалило камнями и металлом: в Краматорске из-под завалов достали женщинуВидео

21:29

Надя Дорофеева и Миша Кацурин планируют пожениться со дня на день - СМИВидео

20:50

Мужчина распылил в машине дезодорант и закурил: последствия были страшные

20:35

Янина Соколова. Суть скандала с "порохоскотом" и невестой Да ВинчиВидеоблоги

20:28

Маляр – об освобождении территорий: ВСУ нужно закрепиться, важна тишинаВидео

20:14

HIMARS "благословил": ВСУ уничтожили колонну оккупантов под Кременной, в РФ истерика

20:11

Кондратюк разнес Лорак и Повалий: "Все до одного места - дети, убитые украинцы"Видео

19:41

Роман Цимбалюк. Путин просит военкоров подождать: у НАТО скоро кончатся патроныВидеоблоги

19:14

Кадыров нашел свою "правую руку": убеждает, что Делимханов жив-здоров

19:06

Грозы атакуют: синоптики предупредили о сильных ливняхВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять