"Раньше 2024 года": Подоляк дал оптимистичный прогноз по завершению войны

Война может завершиться в этом году, но нужно подождать результатов ВСУ. В то же время Путина как субъекта международной политики уже не существует.

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Подоляк дал оптимистичный прогноз по завершению войны/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 36 ОМБП им. контр-адмирала Михаила Белинского

Война страны-агрессора России против Украины может завершиться раньше 2024 года, уверен советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Однако, по его словам, нужно заниматься планированием только после конкретных успехов ВСУ.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона. В то же время он подчеркивает, что у российского диктатора Владимира Путина будут конкретные юридические проблемы.

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"Война закончится, скорее всего, раньше 2024 года. Давайте дождемся результатов наших Вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а тогда займемся планированием. Это первое. Второе: Путин может ожидать всего, что угодно, но дождется конкретных юридических проблем, которые будут реализованы гораздо раньше, чем избирательные гонки в США", – отмечает Подоляк.

Также он добавил, что Путина уже не существует как субъекта международной политики. Российский диктатор "полностью обнулен".

"Третья составляющая – сегодня в мире, независимо кто будет президентом в демократических странах, никто не будет поддерживать абсолютно откровенный геноцидный режим Путина. Путин обнулен полностью. То есть в самой России он еще на что-то влияет, но с точки зрения глобальной политики, Путина, как субъекта, не существует", – сказал советник глава ОП.

Война в Украине

В ночь на 15 июня в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. Взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге, Харькове. В Кривом Роге есть попадание по двум промышленным предприятиям. Ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Ранее Reuters со ссылкой на военных экспертов сообщало, что Силы обороны Украины ждут тяжелые испытания контрнаступления. Украинские войска удалены от основной линии обороны России, а значит несут потери перед тем, как до нее доберутся. Но говорить об успехе или провале контрнаступления ВСУ еще рано.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в формате Рамштайн 15 июня озвучил мнение, что если Украина преуспеет в контрнаступлении, то Киев будет иметь более сильные позиции на переговорах со страной-агрессором РФ. Пока российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам и миру.

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