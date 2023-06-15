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Успех в контрнаступлении даст Киеву сильные позиции на переговорах - Столтенберг

Анна Ярославская
15 июня 2023, 11:33 обновлено 15 июня, 11:36
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Пока что российский диктатор Владимир Путин не готов к миру, но, вероятно, контрнаступление сил обороны Украины изменит ситуацию.
Йенс Столтенберг, ВСУ
Йенс Столтенберг считает, что успех ВСУ даст Киеву сильные позиции на переговорах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Если Украина добьется успеха в контрнаступлении, то Киев будет иметь более сильные позиции на переговорах со страной-агрессором РФ. Пока что российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам и миру. Такое мнение озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в формате Рамштайн 15 июня.

По его словам, когда кремлевский диктатор поймет, что не может выиграть войну на поле битвы, вероятно, он захочет сесть за стол переговоров.

"Мы не видим никакой готовности со стороны Путина, что он готов к переговорам и миру. Конечно, Украина будет иметь более сильные позиции за столом переговоров, если добьется большего успеха в контрнаступлении. И, возможно, на определенном этапе Путин поймет, что он не может выиграть эту войну на поле битвы, и он решит, что нужно сесть за стол переговоров", - сказал Столтенберг.

При этом пока что неизвестно, когда Украина и Россия могут начать переговоры.

Генсек подчеркнул, что цель НАТО - помочь Украине в освобождении территорий.

"Но если мы хотим мира, нам необходимо постоянно оказывать военную поддержку Украине. Ведь это единственный путь к тому, чтобы Украина продолжила освобождать свои территории. А также для того, чтобы послать четкий месседж Москве, что Россия не выиграет на поле битвы", - подчеркнул генсек Альянса.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на фронте. Однако быстрых результатов на передовой ждать не стоит - для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев". Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Тем временем Силы обороны освободили ряд населенных пунктов. 12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Экс-советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину на одном из направлений. Но место главного удара до сих пор не определено.

Смотрите видео об освобождении Сторожевого:

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