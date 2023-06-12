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ВСУ идут вперед: за неделю освободили семь населенных пунктов - Маляр

Мария Тупик
12 июня 2023, 21:56 обновлено 12 июня, 22:01
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Продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кВ.км.
Война в Украине, Анна Маляр
Украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов / Коллаж Главред, фото Армияинформ, Генштаб ВСУ

За прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов.

Как сообщила в Telegram замминистра обороны Анна Маляр, в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах освобождены:

  • Лобковое;
  • Левадное;
  • Новодаровка;
  • Нескучное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатный.

Кроме этого, продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кВ.км.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда он начнется, а то, чтобы он закончился победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

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