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"В ближайшие дни все всё увидят": боец ВСУ анонсировал "грандиозное" контрнаступление

Алина Дембицкая
12 июня 2023, 18:26 обновлено 12 июня, 18:29
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Защитник подчеркнул, что россияне долго не продержатся, вся их оборона очень быстро рухнет.
ВСУ
Защитник Украины анонсировал контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Совсем скоро Вооруженные силы Украины перейдут от оборонительных действий к наступательным. Когда они начнутся, для российских захватчиков это будет огромное свержение их так называемой "мощи". Об этом рассказал боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко.

"Весь фронт посыплется, как домино. Мы делаем свою работу, сдерживаем врага несколько севернее Бахмута, а те ребята, которые готовы наступать на бронетранспортерах, делать марши, огромные прорывы по 10-15-20 километров – тоже ожидают. Все в ожидании чего-то грандиозного", - отметил боец в эфире 24 канала.

Ярослав Лысенко подчеркнул, что в ближайшие дни все все увидят. Тогда ни у кого не останется сомнений, что контрнаступление началось.

По словам защитника, оборонительные сооружения россияне делают так, чтобы от них отцепились. Именно поэтому долго они не продержатся, вся оборона россиян очень быстро рухнет.

"Больших задержек во время контрнаступления не будет. Мы уже видели, как они готовились в Белгородской области. Готовились, выделили несколько миллиардов, но можно было взять лома, подвинуть эти "зубы дракона" в сторону, чтобы колонна танков прошла. Это все для галочки делалось", - констатировал Лысенко.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда он начнется, а то, чтобы он закончился победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

Смотрите видео о том, что дальше будут делать ВСУ и оккупанты:

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