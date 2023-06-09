Мины уже расставлены: Свитан рассказал, какой объект россияне хотят взорвать

Свитан подчеркнул, что в случае подрыва украинским войскам нужно будет использовать амуницию для защиты от химического заражения.

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Свитан рассказал, какой объект россияне хотят взорвать / Коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, скриншот

Российские оккупационные войска в попытках сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины могут взорвать завод "Крымский титан". Такое мнение в интервью Главреду выразил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Предприятие находится в районе Армянска – на Перекопском перешейке, воротах в Крым. Противник уже заминировал его, как Каховскую ГЭС – проминированные кислотоприемники, емкости с хлором и химическими реактивами. Подрыв химического комбината приведет к определенной экологической катастрофе на месте захода в Крым со стороны Армянска, на Перекопе", - рассказал Свитан.

По его словам, украинским войскам в таком случае, до момента обеззараживания, нужно будет использовать амуницию для защиты от химического заражения.

"Придется провести ряд мероприятий, направленных на подготовку войск для преодоления местности, где существуют подобные препятствия. Ситуация может задержать наши войска на Перекопе еще на месяц. Мы прекрасно понимаем, что Россия готова к реализации этого сценария, и начнем принимать меры. Пакеты химической защиты уже раздали военным, которые будут заходить в Крым. Впрочем, кроме подрыва Крымского Титана, россияне больше ничего сделать не смогут", - подчеркнул полковник запаса.

Также он прокомментировал возможный теракт на Запорожской АЭС. Свитан подчеркнул, что в военном плане подобные действия россиянам ничего не дадут.

"Если подрыв Каховской ГЭС, с точки зрения войны, является созданием оборонительных рубежей, то инцидент на ЗАЭС – это в большей степени информационный и политический инструмент давления. Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра. Военным путем наши войска ее брать не будут, поскольку в этом нет никакого смысла. Лучше продвинуться в Мелитополь, после чего ЗАЭС вместе с россиянами окажется в мешке, и им придется оттуда выходить. Даже подходить туда не надо – движение к Азовскому побережью приведет к выходу противника с левого берега Днепра", - пояснил военный эксперт.

Смотрите полное интервью Романа Свитана специально для Главреда:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 5 человек. Также считаются пропавшими без вести по меньшей мере 13 человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Смотрите видео о том, как российский профессор, генерал Евгений Бужинский предлагает совершить теракт на Киевской ГЭС:

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