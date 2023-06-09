Ополченцы возьмут Шебекино и пойдут на Белгород, РФ потеряет 5 регионов – Свитан

Ополченцы России могут провести референдум в Белгородской области, объявить республику БНР и вывести ее из состава РФ, считает военный эксперт Роман Свитан.

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Россия сдаст Белгородскую область, ее удержание обернется Москве прорывом ВСУ в Украине – Свитан / Главред

Военные формирования Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России в рамках второй фазы операции в Белгородской области сумели удержаться в регионе и продолжают сражения против силовых структур и войск страны-агрессора России. Действия ополченцев, которые заявляют, что их задачей является "освобождение Белгородчины от режима Путина", застали Кремль врасплох. В рядах ЛСР уже говорят, что если добровольцам удастся дойти до Белгорода, на территории области произойдет "появление совершенно нового субъекта на политической карте".

В ожидании прорывов ВСУ в рамках контрнаступления и по причине неспособности ответить на вызовы в Белгородской области, Россия решила подорвать Каховскую ГЭС. Оккупанты пытаются всеми силами замедлить продвижение украинской армии, которая настроена освободить свои земли.

В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан оценил шансы добровольцев России зайти в Белгород, рассказал, как ополченцы могут объявить республику на Белгородчине и насколько затянется их операция, назвал сроки создания пояса безопасности Украины в виде 5 республик на границе с РФ, описал, как РДК и ЛСР могут зайти в Крым через российскую территорию и объяснил, почему Москва решила пойти на подрыв Каховской ГЭС.

Ополченцы РДК и Легиона Свобода России продолжают свою военную операцию по демилитаризации Белгородской области и, вероятно, контролируют Новую Таволжанку Шебекинского района. Как вы думаете, насколько успешной может быть их операция? Удастся ли закрепиться и продвинуться дальше?

Добровольцы России достигнут своих целей в Белгородской области, если будут действовать по схеме, которую использовали Путин и Москва против Украины. Тогда россияне применили свои вооруженные силы на нашей территории – в Крыму и на Донбассе – создали на коленке "Донецкую народную республику" и рассказали всему миру сказку о шахтерах Донбасса, которые якобы нашли военную технику и вооружение в военторгах. Сепаратистская программа, реализованная Россией в Украине, сработает уже в Белгородской области.

Согласно сценарию, ополченцы, которые зашли на территорию Белгородской народной республики, на скорую руку прописывают референдум, устанавливают БНР, выбирают премьера, условного "Бородая", как это было в Донецке в 2014 году, и декларируют освобождение Белгородской республики с выходом из состава Российской Федерации.

Если добровольцы пойдут по такому пути, они найдут военторги в Белгородской народной республике. Шахтеры обнаружат танки, самолеты, взрывчатку, ракеты и другое вооружение. Все, как было в Донецке. Затем они начнут освобождение БНР. Там уже их могут поддержать соседние области – будущие Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская республики и Кубань. Можно будет дойти даже до Свободной Бурятии, которая, в свою очередь, будет готова создать сухопутный коридор – от Азова до Байкала.

Сухопутный коридор положит конец Российской империи. Сейчас все только начинается. Здоровый сепаратизм приведет к развалу России, такие события одобрят Украина и мировое сообщество.

Россия не очень хочет перебрасывать войска с оккупированных территорий Украины в Белгородскую область. Сколько нужно сил ополченцам, чтобы решить локальные задачи в регионе или дойти даже до Белгорода? Может, ополченцы где-то еще смогут откопать танки…

Проблем с танками не будет, поскольку в военторгах их полно. Танки в Белгородской области стоят под каждым кустом. Найдется и другое нужное вооружение. Понадобится решить вопрос с пополнением ополчения, люди будут проходить проверку. Для того чтобы отправиться в сторону Белгорода, следует создать бригаду – около 2-3 тысяч человек, которые получат полный арсенал вооружений из военторгов. Они будут бороться за создание Белгородской народной республики.

Ополченцам очень нужно занять Белгород. Они должны зайти хотя бы в пригород областного центра, дальше будет создаваться политическое и информационное сопровождение движения. Даже не надо ничего придумывать – велосипед сепаратизма изобретен Путиным и его окружением. Надо повторить действия Путина и его окружения по созданию так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Один в один.

И никто не скажет добровольцам, что они в чем-то неправы. Россию настигнет бумеранг. Самоопределение жителей Белгородской области будет положительно воспринято мировым сообществом, поскольку подобные движения в свое время утвердил Путин по так называемым "ДНР" и "ЛНР".

В одном из интервью вы говорили, что зоной безопасности для Украины станут 5 регионов – Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области. Насколько реально в скором времени создание пояса безопасности? Могут ли в остальных регионах России быть реализованы стремительные рейды добровольцев, как на Белгородчине?

В ближайшее время рейды будут в Брянскую и Курскую области.

В Воронежской и Ростовской областях такого рода события начнутся после того, как украинские войска освободят Донбасс или отрежут Донецкую и Луганскую области от России. Один из вариантов освобождения Донбасса – выход на Луганск вдоль Северского Донца с продвижением на Дон и Ростов. Если удастся совершить маневр, могут появиться республики в Ростовской области или на Кубани, а дальше, возможно, присоединится Ставропольский край. Мировое сообщество поддержит пояс безопасности, который будет представлен новыми республиками или землями. У народов есть право на самоопределение – белгородчане, ростовчане, куряне, брянчане сделают свой выбор.

Быстро ничего не произойдет, понадобится время. Подобные процессы не происходят спонтанно. Думаю, на это уйдет несколько лет. Параллельно начнется распад Российской империи и появятся свободные Бурятия, Байкал или же Татарстан, Ичкерия, Башкирия, Ингрия...

Смотрите видеоверсию интервью с Романом Свитаном:

Россия большая – там много течений, которые в итоге разорвут империю изнутри. Именно так уничтожается империя – ее экономическое и финансовое положение ухудшается настолько, что становится нечем содержать государственные образования, которые в нее входят. В конституции РФ написано, что в нее входит 21 республика. Еще одним субъектом они вписали туда Крым. Перебор – видимо, в очко они не играли, вот это их и развалит. В конце концов, 21 республика в составе Российской Федерации может заявить о своем суверенном самоопределении.

Как Кремль будет реагировать на события в Белгородской области? Похоже, они собираются перебросить в регион курсантов, создают свое прокремлевское ополчение. Однако россияне сталкиваются с различными проблемами – у ополчения нет оружия, заявления центральных и региональных властей противоречат друг другу…

Россия ничего не сможет сделать до тех пор, пока не перебросит в Белгородскую область свои регулярные войска с украинского фронта. Росгвардия – это менты. А менты, когда видят танк, сразу ищут туалет – ближайший чемоданчик, как у Путина, или используют все, что попадется под руку. На очередь из танкового пулемета они не полезут. Любые силовые структуры по своим боевым возможностям не могут сравниться с вооруженными силами.

Дело в том, что ополчение Белгородской народной республики, которое зашло в регион – это уже вооруженные силы. Они нашли танки для своего продвижения. Противостоять им могут исключительно военные силы – менты здесь не помогут, как бы они не назывались. Менты – они и в Африке менты.

И России для борьбы в Белгородской области нужно перебрасывать туда обстрелянные боевые части. Подразделения с Дальнего Востока, которые укомплектованы срочниками, проблем не решат – их разобьют. Москве нужно отправлять военных с украинского фронта, но снять войска оттуда россияне не могут. Нужно забрать минимум 2-3 бригады – около 5-7 тысяч человека. Если Россия пойдет на такой шаг, Украина получит возможности для прорыва на ослабленном участке фронта.

Россияне попали в вилку. Они будут танцевать вокруг проблемы Белгородчины, но толком ничего не сделают. Подумают, что ополченцы с текущей скоростью продвижения могут дойти до Урала разве что через 200 лет, и отдадут Белгородскую область "на растерзание". Отложат решение на потом.

Правильно ли я понимаю, что ситуация в Белгородской области может затянуться на длительный период времени? Получается, ополченцы могут взять и Шебекино?

Ополченцы возьмут Шебекино. Если не брать этот город, тогда и не нужно было заходить в Белгородскую область. После Шебекино нужно будет двигаться на Белгород.

Любой областной центр замыкает на себе весь регион. Именно поэтому россияне после взятия Донецка и Луганска стремились захватить Херсон, Запорожье и пытались наступать на Харьков. Оптимальный вариант для белгородского ополчения – двигаться в сторону Белгорода, выход к городу должен стать их оперативной задачей.

Если стратегическая задача – развал России, то оперативная – заход в Белгород или пригород Белгорода. Достаточно будет зайти в черту города и уже можно будет говорить, что он взят. Нужно зайти в Белгород и физически установить контроль над городом.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация в Белгородской области все-таки затянется?

Да, однозначно.

Обстановка на Белгородчине станет занозой для России?

Это даже не просто заноза. Ситуация в Белгородской области для Москвы станет раковой опухолью, которая съест всю Россию. А вот белгородчанам, наоборот, удастся очиститься от московской раковой опухоли. Она будет лежать на всей стране, пока не произойдет полное очищение от имперского режима.

Россию постигнет судьба СССР. Система управления Горбачева рухнула из-за того, что Советский Союз стал распадаться на части. ГКЧП пытался перехватить власть, однако республики смели эту надстройку. Аналогичные события произойдут и сейчас – Россия будет распадаться, когда образования вроде Белгородской народной республики появятся по всей стране и начнут отделяться от федерального центра.

У Москвы ничего не останется. Будут министры с портфелем без полномочий или Дума, вот только Российской Федерации уже не будет. Останется Московия, но и ей придется самоопределяться, тогда, например, может появиться отдельный субъект на Рублевке. Сама же страна распадется на две части. Впрочем, это длительный процесс, который продлится около 10 лет.

Легион Свобода России обратился к жителям оккупированного Крыма с просьбой передать им данные о коллаборантах и словами "мы уже близко". О чем может свидетельствовать обращение? Добровольцы будут работать и в Крыму?

Не думаю, что добровольцы России будут работать в Крыму. Крымский полуостров – украинская территория, место для действий Вооруженных сил Украины. Однако российские ополченцы, которые сейчас находятся в Белгородской области через Воронежскую и Ростовскую области могут зайти на Кубань, а дальше продвинуться в Краснодарский край и на Тамань. Возможно, именно об этом и говорят добровольческие силы.

О продвижении из Белгорода в сторону Тамани говорили люди, которые освещают продвижение ополченцев. Теоретически они по дуге могут выйти на Дон, дальше за реку, за лето выйти на Тамань и зайти в Крым уже со стороны Тамани. Но для реализации подобных планов им нужен корпус численностью больше 10 тысяч военных, а на пути продвижения понадобятся очень много военторгов, в которых придется покупать или брать в аренду вооружения.

Конечно, это сложная операция. В теории белгородские ополченцы могут дойти и до Сахалина, но на это понадобится 10 лет.

Россия на фоне контрнаступления ВСУ и событий в Белгородской области решила подорвать Каховскую ГЭС. Как вы полагаете, с какой целью Москва пошла на этот шаг? Россияне попытались замедлить украинское наступление на юге?

Скорее всего, да.

Минирование и подрыв дамб – военная необходимость. Подобные действия применяются в том случае, когда невозможно остановить форсирования противником рек или для создания непреодолимой преграды. Там уже более сотни километров сброшенной воды, шириной от 5 до 15 километров. Это непреодолимая преграда для любой наступающей армии, в том числе украинской, которая уже была готова форсировать Днепр.

Я сейчас говорю не с гуманитарной или экологической, а с военной точки зрения. По военной логике россияне провели операцию по созданию рубежа, который практически невозможно преодолеть в течение месяца. Подорвав дамбу, они сделали для себе защитный барьер. Подчеркну, с точки зрения ведения боевых действий, противник предпринял правильный шаг в той ситуации, в которой он оказался.

Журналисты CNN пишут, что в течение определенного времени ВСУ не смогут форсировать Днепр…

Верно. Вода сойдет где-то за неделю, земля будет сохнуть еще около трех недель. Россияне обеспечили себя защиту от нашего форсирования Днепра минимум на месяц.

Думаю, через месяц дальнейшая реализация планов наших войск будет зависеть от замыслов верховного главнокомандующего. Заработал план Б – планированием предусмотрены подобные проблемы, украинское наступление продолжается, но уже в рамках другой линии. Действия наших войск усиливаются в районе того же Орехово в Запорожской области. И резервы, которые, допустим, должны были форсировать Днепр, переброшены на другие участки фронта. Там начнутся серьезные военные действия для организации прорывов.

Каких провокаций в дальнейшем можно ожидать от России? Пошли разговоры о том, что возможны инциденты и на Запорожской АЭС.

Если будет взрыв на Запорожской АЭС, он будет воспринят, как теракт. В военном плане подобные действия россиянам ничего не дадут. Подрыв Каховской ГЭС, с точки зрения войны, был попыткой войск создать для себя оборонительные рубеж, а инцидент на ЗАЭС – это в большей мере информационный и политический инструмент давления.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра. Военным путем наши войска ее брать не будут, поскольку в этом нет никакого смысла. Лучше продвинуться к Мелитополю, после чего ЗАЭС вместе с россиянами окажется в мешке, и им придется оттуда выходить. Даже подходить туда не надо – движение к Азовскому побережью приведет к выходу противника с левого берега Днепра.

Впрочем, россияне, исходя из собственной военной целесообразности, могут подорвать еще и Крымский Титан. Предприятие находится в районе Армянска – на Перекопском перешейке, воротах в Крым. Противник уже заминировал его, как Каховскую ГЭС – проминированы кислотоприемники, емкости с хлором и химическими реактивами. Подрыв химического комбината приведет к определенной экологической катастрофе на месте захода в Крым со стороны Армянска, на Перекопе.

Украинским войскам в таком случае, до момента обеззараживания, нужно будет использовать амуницию для защиты от химического заражения. Придется провести ряд мероприятий, направленных на подготовку войск для преодоления местности, где существуют подобные препятствия. Ситуация может задержать наши войска на Перекопе еще на месяц.

Мы прекрасно понимаем, что Россия готова к реализации этого сценария и начнем принимать меры. Пакеты химической защиты уже раздали военным, которые будут заходить в Крым. Впрочем, кроме подрыва Крымского Титана, россияне больше ничего сделать не смогут.

Подобные действия России – знак отчаяния? Неужели Москва рассчитывает на то, что замедление контрнаступления ВСУ серьезно поможет ее войскам?

Нет, это не знаки отчаяния России. На войне каждый день планируется. Задержка продвижения войск на месяц – это большой срок. Тем более в ситуации, когда одни войска готовы к ведению боевых действий, а другие – нет. Это рациональные действия в рамках военной логики, но неправильные с гуманитарной точки зрения.

Например, если россияне подорвут Крымский Титан, они получат еще месяц форы. За это время противник способен перебросить войска в Крым или вывести свои подразделения с полуострова, чтобы уйти от боевых действий и сохранить силы. Даже в случае подорванного Крымского моста они могут применить авиацию, тяжелые транспортные самолеты и черноморскую флотилию для вывода всех войск из Крымского полуострова. Такой маневр они однозначно могут осуществить, потому что в режиме военных столкновений сделать этого нельзя. Вот так противник может организовать своим войскам прикрытие.

Подрыв Крымского Титана может стать проблемой для нас. Каховскую ГЭС они уже взорвали. Впрочем, других преград для украинских войск большого масштаба россияне создать нам не сумеют.

Россия, когда взорвала Каховскую ГЭС, перешла определенные грани. Как вы думаете, сколько еще в такой ситуации может простоять Крымский мост?

Крымский мост нужно уничтожить. Мост будет сокрушен после появления механизма, который позволит полностью реализовать эту задачу. Как только мы получим достаточное количество ракет или средств поражения дальнего радиуса действия, появится возможность проанализировать, как эти ракеты обойдут систему ПВО России. Не исключено, что ситуация уже изучается и идет поиск маршрутов для ракет с целью уничтожения моста.

Когда Украина будет готова, Крымский мост нужно немедленно уничтожить. Думаю, его и уничтожат. Через эстакаду с Тамани в Крым идет 30% военной амуниции для российских войск. Каждый третий снаряд идет через Крымский мост. Поэтому чем раньше мы его уничтожим, тем меньше снарядов попадет на херсонское, запорожское и крымское направления. Задача будет выполнена, исходя из наших возможностей.