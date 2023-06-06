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Подрыв Каховской ГЭС: РФ ошеломила своим циничным шагом в ООН

Алина Дембицкая
6 июня 2023, 20:31 обновлено 6 июня, 20:31
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Постпред РФ в ООН Василий Небензя цинично опроверг причастность России к разрушению ГЭС.
Василий Небензя, Совбез ООН
РФ ошеломила своим циничным шагом в ООН / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Страна-агрессор Россия пошла на циничный шаг после того, как взорвала Каховскую гидроэлектростанцию. Российские террористы обвинили в этом теракте Украину и заявили, что будут созывать Совбез ООН. Такое циничное заявление сделал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Как сообщает пропагандистское агенство РИА Новости, у Небензи спросили, планирует ли российская делегация созвать Совбез ООН, на что тот цинично ответил: "Мы созовем. Срочно. Не знаю точного времени".

Также постпред РФ при ООН прокомментировал обвинения государства-оккупанта России в совершении подрыва гидроэлектростанции.

"Могут ли они быть в психическом здоровье? Разве мы можем провести диверсию на ГЭС, когда затопление происходит на территории, которую контролирует Россия?" - выдал Небензя.

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

Всего есть угроза подтопления около 80 населенных пунктов, большая часть которых находится под оккупацией. Стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м. Это количество является рекордным для водохранилища.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш спустя более полдня от совершения россиянами теракта на Каховской ГЭС отреагировал на это военное преступление. Но в своем заявлении он описал последствия теракта в общем и ни разу не упомянул о том, что это именно российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Смотрите видео о том, как РФ подрывом Каховской дамбы открыла новый этап уничтожения украинцев:

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