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"Так не доставайся же ты никому!": команду взорвать Каховскую ГЭС дал Путин - Жданов

Алина Дембицкая
6 июня 2023, 17:23 обновлено 6 июня, 17:58
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Если бы РФ была уверена, что российские войска отстоят левый берег Херсонщины, то ей не было бы смысла подрывать Каховскую ГЭС, подчеркнул Жданов.
Путин, Новая Каховка
Команду взорвать Каховскую ГЭС дал Путин / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот из видео

Российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС по приказу российского диктатора Владимира Путина. Это было сделано из-за безысходности. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Это уже действия от безысходности. Это как в русской классике, в "Бесприданнице" – "Так не доставайся же ты никому!", - отметил Жданов.

По его словам, если бы Россия была уверена, что выстоит, что ее оборона выдержит, и российские войска отстоят левый берег Херсонщины, то ей не было бы смысла взрывать Каховскую ГЭС. Однако к новому "жесту доброй воли" россияне не готовятся.

"Просто так они не уйдут. Они будут сражаться. Но, видимо, они здраво оценивают свои шансы. Если подрыв Каховской ГЭС не был результатом человеческого фактора, когда какой-то дебил неудачно подергал за провода, то, в принципе, на такую техногенную катастрофу мог дать команду только Путин. Видимо, Герасимов с Шойгу предложили ему вариант создания непроходимой зоны, чтобы защититься от наступления ВСУ, и он согласился. Ведь Путин, судя по последним заявлениям Пескова, готов и открыт к переговорам, то есть у него уже нет уверенности в том, что российская армия выстоит в наступлении ВСУ", - рассказал полковник запаса.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

Всего есть угроза подтопления около 80 населенных пунктов, большая часть которых находится под оккупацией. Стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м. Это количество является рекордным для водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Смотрите видео о том, как РФ подрывом Каховской дамбы открыла новый этап уничтожения украинцев:

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