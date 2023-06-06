Жданов: Подрыв Каховской ГЭС – проявление паники России, но наступление ВСУ это не остановит

После Каховской ГЭС Россия пригрозит взорвать ЗАЭС, чтобы принудить Киев к переговорам, считает полковник запаса Олег Жданов.

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Путин уже не уверен в том, что российская армия выстоит при наступлении ВСУ, потому решил создать непроходимую зону, подорвав Каховскую ГЭС, считает Жданов / Главред

Россия окончательно обезумела от страха перед наступлением Вооруженных сил Украины и прибегла к таким методам террора, которых мир не видал со времен Второй мировой войны. Ночью 6 июня российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС, тем самым обрекая на затопление сотни населенных пунктов вдоль русла Днепра, прежде всего, в Херсонской области. А это значит, что тысячи украинцев останутся без жилья, миллионы животных погибнут, уникальная экосистема Херсонской области оказалась под угрозой. Более того, возникают огромные риски для Запорожской АЭС.

Однако для обезумевшего российского царя-неудачника Владимира Путина все это ничто, по сравнению с его собственными болезненными амбициями. И дабы отсрочить разгром российских войск в Херсонской области и на юге Украины, Россия решила в очередной раз проявить свою варварскую людоедскую сущность.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, какими будут последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС для российских оккупационных войск, чем это усложнит наступление ВСУ, какие угрозы создаст не только для Украины, но и для всей Европы, а также поможет ли России очередной акт ее террора сохранить за собой юг нашей страны.

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Почему Россия именно сейчас решила прибегнуть к такому варварскому шагу как подрыв Каховской ГЭС? Что это даст войскам противника, какое время или какие позиции это позволит им выиграть?

Россиянам это позволит выиграть время, поскольку подрыв дамбы Каховской ГЭС помешает украинской армии наступать на этом участке фронта и форсировать Днепр. Разлив воды затопит большую территорию, но России плевать, что утонет Херсон и многие другие города и села. Для нее важно другое – такой разлив сделает невозможным или крайне сложным форсирование Днепра в любом месте ниже Новой Каховки. Это главная цель, которую преследовали россияне.

Похоже, Россия оценила свои риски и возможности и поняла, что ей не удержать левый берег, когда украинская армия начнет форсировать Днепр. Какая колоссальная переоценка сил и возможностей произошла у противника, если они решились на такой шаг! Ведь сегодня они затопят всё то, что накопали, все оборонительные рубежи. Если бы россияне готовились к подрыву ГЭС, они бы отводил технику и вооружение, вывозили бы боеприпасы и материальные запасы, которые там были накоплены, и наша разведка знала бы об этом. Но ничего подобного не наблюдалось. Выходит, все оборонительные позиции россиян и их запасы уйдут под воду.

Это и удивляет, ведь еще раньше, когда обсуждалась угроза подрыва Каховской ГЭС, эксперты не раз подчеркивали, что в таком случае в большей мере будет затоплен левый берег Херсонской области, нежели правый, просто потому что он ниже. Где же тут тогда логика, если россияне утопили свои же позиции?

Не исключено, что все-таки сыграл роль человеческий фактор. Уже давно было известно, что плотина заминирована – россияне навезли туда очень много взрывчатки. Могло быть и так, что какой-то идиот просто полез не туда, куда надо, зацепил провода – и все взорвалось.

Неужели такая глупость возможна…

В российской армии возможно всё. Потому нельзя сбрасывать со счетов версию о том, что подрыв был неконтролируемым, неуправляемым со стороны командования ВС РФ.

После подрыва дамбы Каховской ГЭС россиянам придется отойти примерно на 50 км от Днепра. С переносом всех позиций, техники – всего-всего, что они там настроили и накопали.

Нашим войскам разлив создаст определенные сложности, но не остановит их наступление. Украинские войска вполне могут переплыть реку, несмотря ни на что. Ведь если форсировать Днепр, то какая разница – плыть на лодках 800 м или 2-3 км.

Какие проблемы подрыв Каховской ГЭС создает для нас? Чем это усложняет нам выполнение задачи по освобождению левого берега Херсонской области и юга?

Для нас ситуация усложняется тем, что придется ждать, пока спадет вода.

А это может быть долго?

Примерно недели две. Затопление Херсона начинается уже сейчас, и к вечеру он будет похож на Венецию.

Какими будут последствия подрыва дамбы?

Одним из последствий подрыва Каховской ГЭС станет падение уровня воды в Каховском водохранилище. В результате Крым остается без воды, поскольку Северо-Крымский канал наполнялся за счет дамбы, шлюз расположен прямо на ней. Для России и Крыма это важно, ведь, вспомните, в первую неделю войны, уже 28 февраля, россияне полным ходом расчищали канал и готовили шлюз к открытию. В феврале, когда могли быть заморозки...

Кроме того, Запорожская атомная электростанция теперь сможет работать только в холостом режиме. В принципе, прямой угрозы ее выхода из строя нет, потому что, если она работает в холостом режиме, ей для охлаждения реакторов достаточно своих внутренних водохранилищ. А вот когда реакторы повышают мощность, тогда необходимо брать воду для охлаждения из Каховского водохранилища.

Соответственно, пока не будет восстановлена плотина, ни вода в Крыму не появится, ни ЗАЭС не может быть запущена на полную мощность. Это, на мой взгляд, говорит в пользу той версии, что это мог быть неконтролируемый со стороны российского командования подрыв.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

А если это все же был осознанный шаг России, то что это было, жест отчаяния?

Это был жест паники. Хотя, повторюсь, допускаю, что это была банальная ситуация: россияне сказали кому-то из своих пойти проверить, как там взрывчатка, он начал проверять, что-то дергать – и оно рвануло.

Может быть и так, что российское командование бригадой, дивизией или корпусом, которое руководит группировкой войск на участке Энергодар – Новая Каховка, отдал приказ взорвать ГЭС, чтобы попросту обезопасить себя от наступления ВСУ.

Методы ведения войны россиянами не перестают поражать. Кто и где со времен Второй мировой войны и подрыва ДнепроГЭС в 1941-ом совершал нечто подобное!

В этом вся Россия. Россияне всегда приходили, вываливали кучу дерьма на стол и говорили: "Это не мы!". Россия всегда поражала алогичностью своего поведения, потому никто никогда не знает, что она выкинет. Сами россияне уверены, что в этом их сила, и этим они шантажируют мир.

Ведь даже в случае с Каховской ГЭС россияне получили столько минусов! Но все равно взорвали дамбу. Теперь они скажут, что рванут и ЗАЭС, если Украина не прекратит наступление. И мир поверит, как раз потому что эти идиоты уже подорвали ГЭС.

Какой может быть реакция Запада на подрыв ГЭС?

Для Запада это не стане особо значимым событием – у них же сирены не воют. На Западе работают в своем режиме. Хотя российская пропаганда сейчас может преподнести случившееся так: "Следующей станет ЗАЭС!". И вот тогда могут начаться разговоры о том, а не пора ли нам остановиться.

То есть это будет попыткой усадить Украиной за стол переговоров с Россией?

Конечно. Ведь даже первичное начало движения наших войск за 5 июня показало, что российская оборона не такая стойкая, как мы ожидали. На некоторых участках фронта противник сразу же начал проседать. Я не говорю, что началось бегство, но проседать они начали конкретно.

Более того, происходящее сейчас – это еще не масштабное наступление ВСУ, а разведка боем. В Москве паника, потому что они до сих пор не могут определить направление главного удара, где мы пойдем в масштабное наступление. Поэтому и возможны такие поступки. Россияне мечутся в поиске идей, что еще можно сделать, чтобы остановить украинское наступление. Вот и надумали взорвать дамбу.

Вот только следующим может быть: "Давайте взорвем ЗАЭС! Один фиг мы будем отступать. Зато напоследок нагадим всему миру".

Поможет ли России удержать левобережье Херсонщины подрыв Каховской ГЭС?

Нет. Это уже действия от безысходности. Это как в русской классике, в "Бесприданнице" – "Так не доставайся же ты никому!".

Если бы Россия была уверена, что выстоит, что ее оборона выдержит, и российские войска отстоят левый берег, то ей не было бы смысла взрывать Каховскую ГЭС.

Однако при этом непохоже, что россияне готовятся к новому "жесту доброй воли" на Херсонщине…

Да, просто так они не уйдут. Они будут сражаться. Но, видимо, они здраво оценивают свои шансы. Если подрыв Каховской ГЭС не был результатом человеческого фактора, когда какой-то дебил неудачно подергал за провода, то, в принципе, на такую техногенную катастрофу мог дать команду только Путин. Видимо, Герасимов с Шойгу предложили ему вариант создания непроходимой зоны, чтобы защититься от наступления ВСУ, и он согласился. Ведь Путин, судя по последним заявлениям Пескова, готов и открыт к переговорам, то есть у него уже нет уверенности в том, что российская армия выстоит в наступлении ВСУ.

Значит ли это, что теперь украинским войскам для освобождения Херсонской области придется в основном двигаться и наступать по суше, не форсируя Днепр?

Нет. Единственное, что нам сейчас усложняет задачу, так это необходимость спасать гражданское население, особенно вдоль Днепра, потому что подтопление будет серьезным.

В принципе, в каком-то смысле россияне облегчили нам задачу. Ведь мы можем форсировать Днепр, если у нас есть достаточно плавсредств, чтобы преодолеть зону затопления, а вот у них новых оборонительных позиций нет. Потому форсировать реку мы сможем даже меньшими силами.

Но, насколько я понимаю, когда идет форсирование реки, люди, которые через нее переправляются, становятся легкими мишенями. И именно в этом будет сложность для нас. Веду к тому, что не будет ли так, что украинских военных во время долгого форсирования Днепра просто будут расстреливать?

Да, такое может быть, риски велики. Однако противнику также нужно будет создавать какие-то заградительные сооружения, позиции, чтобы остановить тех, кто форсирует реку. С другой стороны, на левом берегу вынуждены будут отойти все силы россиян, в том числе ПВО, а, значит, мы можем применить авиацию. А там голая и ровная поверхность, причем такая голая земля там практически до Крыма, до перешейка.

По вашему прогнозу, когда украинские войска смогут начать продвигаться на левом берегу Херсонской области и идти к перешейку?

Все будет зависеть от степени повреждения плотины, а, соответственно, скорости и масштабов затопления. Это напрямую будет влиять на ход наступательных действий наших войск. Думаю, что задержка для нас составит минимум две недели, если на херсонском направлении что-то действительно планировалось.