Все горит и взрывается: ВСУ мощно ударили по позициям оккупантов на левом берегу Херсонщины

В результате искусной работы украинских защитников позиции оккупантов охватил огонь, а в небо поднялся густой черный дым.

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ВСУ мощно ударили по позициям оккупантов на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Вооруженные силы Украины нанесли мощные удары по левому берегу Херсонщины, который временно оккупировали российские захватчики. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.

В результате искусной работы украинских защитников позиции оккупантов охватил огонь, а в небо поднялся густой черный дым.

Также Сухопутные войска опубликовали видео, на котором видно облако черного дыма.

"Ой как оно горит. А там еще и взрывается! Ребята молодцы. Слава ВСУ!", - говорит голос на видео.

Похоже, российские оккупационные войска сполна почувствовали гнев украинских воинов за подрыв Каховской гидроэлектростанции.

Смотрите в нашем телеграмм-канале последствия удара ВСУ по позициям оккупантов:

ВСУ мощно ударили по позициям оккупантов / скриншот

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

Всего есть угроза подтопления около 80 населенных пунктов, большая часть которых находится под оккупацией. Стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м. Это количество является рекордным для водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Смотрите видео о том, как РФ подрывом Каховской дамбы открыла новый этап уничтожения украинцев:

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