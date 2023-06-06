В странном заявлении ни слова о РФ: генсек ООН наконец отреагировал на подрыв ГЭС

Гутерреш назвал нынешние события "трагедией" и призвал к "справедливому миру согласно Уставу ООН", однако ни разу не упомянул, что это РФ взорвала дамбу.

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Генсек ООН наконец отреагировал на подрыв ГЭС/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш спустя более полдня от совершения россиянами теракта на Каховской ГЭС отреагировал на это военное преступление. Однако в своем заявлении он описал последствия теракта в общем и ни разу не упомянул о том, что это именно российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Описывая происшедшее, Гутерреш использовал фразы "трагические картины", "разрушительные последствия" и отмечал, что "нападения на гражданское население и критическую гражданскую инфраструктуру должны быть прекращены". Но в этом заявлении он ни разу не вспомнил о стране-агрессоре России. Соответствующая заявление было обнародовано на официальном сайте ООН.

При этом Гутерреш отметил, что ООН якобы не имеет доступа к независимой информации о том, почему и как именно была разрушена Каховская ГЭС.

"Все мы видели, какие трагические картины выходят сегодня из монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофы в Херсонской области Украины. ООН не имеет доступа к независимой информации об обстоятельствах, приведших к разрушению дамбы Каховской ГЭС. Но ясно одно: это еще одно разрушительное следствие российского вторжения в Украину", – отмечает генсек Организации Объединенных Наций.

Он упомянул о последствиях поднятия воды после подрыва Каховской ГЭС и отметил, что это задело Херсон, Новую Каховку и еще 80 городов и сел вдоль реки Днепр.

Гутерреш перечислил, к чему привел подрыв дамбы: большое затопление, масштабная эвакуация людей, опустошение окружающей среды, уничтожение только что посаженных культур, увеличение угрозы для Запорожской атомной электростанции, которая является крупнейшим ядерным объектом в Европе. Он сказал, что дома уже потеряли по меньшей мере 16 тысяч человек, а многие другие не имеют доступа к чистой питьевой воде

Также Гутерреш отметил, что ООН в координации с властями Украины предоставляет украинцам помощь, в частности, питьевую воду и таблетки для очистки воды.

При этом генсек ООН называет сегодняшние события "трагедией" и "еще одним примером ужасной цены войны для людей". Но он обходит стороной тему того, что это именно страна-агрессор Россия виновна в очередном военном преступлении.

"Шлюзы страданий переполняются уже не первый год. Это должно прекратиться. Нападения на гражданское население и критическую гражданскую инфраструктуру должны быть прекращены. Мы должны действовать, чтобы обеспечить ответственность и уважение международного гуманитарного права. Прежде всего, я призываю к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи", – заявил Гутерреш, даже не вспоминая о том, что это именно РФ должна прекратить нападения на гражданское население и совершение преступлений, направленных против мирных людей в Украине.

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт. Зеленский заявил, что Украина призвала собрать Совбез ООН "и дойдет до всех, кто способен привлечь Россию к законной и справедливой ответственности".

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Также стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м.

Смотрите видео о том, что генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал о подрыве оккупантами Каховской ГЭС:

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