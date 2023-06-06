"Все животные погибли": вода полностью уничтожила зоопарк в Новой Каховке

Зоопарк полностью затопило после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Спастись смогли лишь лебеди и утки.

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Зоопарк в Новой Каховке был уничтожен водой/ скрин

В результате подрыва российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции в ночь на вторник, 6 июня, уже частично затопило ряд населенных пунктов. Всего под угрозой подтопления находятся около 80 населенных пунктов, большая часть из которых – на оккупированных территориях. В частности, вода, которая уже частично затопила Новую Каховку, полностью уничтожила местный зоопарк "Казкова діброва".

Об этом сообщила организация UAnimals после общения с руководством зоопарка. Отмечается, что зоопарк был полностью затоплен.

Все животные погибли, спастись удалось лишь лебедям и уткам.

"Друзья, мы пообщались с руководством зоопарка "Казкова діброва", что в оккупированной Новой Каховке. Нам подтвердили, что зоопарк полностью затоплен и спастись могли только лебеди и утки", – говорится в сообщении.

Собеседник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что теперь зоопарка больше не существует.

"Человек, с которым мы говорили (не называем имя по соображениям безопасности), сказал: "Мы всеми силами старались сохранить зоопарк в оккупации. Теперь его больше не существует", – отмечается в сообщении.

В этом зоопарке проживало около 300 животных.

Зоопарк "Казкова діброва" в Новой Каховке до подрыва оккупантами Каховской ГЭС/ скрин

Смотрите видео, как зоопарк "Казкова діброва" выглядел до подрыва оккупантами Каховской ГЭС:

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт. Зеленский заявил, что Украина призвала собрать Совбез ООН "и дойдет до всех, кто способен привлечь Россию к законной и справедливой ответственности".

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Также стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м.

Смотрите видео о том, что генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда "закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал о подрыве оккупантами Каховской ГЭС:

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