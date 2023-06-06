"ВСУ могут форсировать Днепр": армия РФ сама уничтожила свои позиции на юге – Жданов

Захватчики из-за подрыва Каховской ГЭС потеряли свои оборонительные позиции, которые создавали на оккупированном левобережье Херсонской области.

https://glavred.info/ukraine/vsu-mogut-forsirovat-dnepr-armiya-rf-sama-unichtozhila-svoi-pozicii-na-yuge-zhdanov-10475980.html Ссылка скопирована

Армия РФ сама уничтожила свои оборонительные позиции на юге, отмечает Жданов/ коллаж: Главред, фото: Telegram, Главред

Украинские военные из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС 6 июня не упустили возможности осуществить наступление на захватчиков на юге. Сейчас всё внимание сосредоточено на спасении гражданских от стремительно подступающей воды. Однако потом защитники Украины имеют возможность форсировать Днепр.

Оккупантам будет труднее противостоять такому шагу украинских военных, ведь из-за подрыва водохранилища и разлива воды захватчики сами же уничтожили свои оборонительные позиции. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

Он отметил, что наступление украинских военных сейчас может быть замедлено из-за необходимости спасать гражданских, особенно вдоль Днепра, потому что подтопление будет серьезным.

"В принципе, в каком-то смысле россияне облегчили нам задачу. Ведь мы можем форсировать Днепр, если у нас есть достаточно плавсредств, чтобы преодолеть зону затопления, а вот у них новых оборонительных позиций нет. Поэтому форсировать реку мы сможем даже меньшими силами", – отмечает Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Однако эксперт отметил, что для защитников Украины форсирование Днепра может быть большим риском, ведь во время этого процесса оккупанты могут просто открыть по ним огонь. Но для того, чтобы вести огонь по украинским силам и остановить тех, кто форсирует реку, противнику также нужно будет создавать какие-то заградительные сооружения, позиции.

"С другой стороны, на левом берегу вынуждены будут отойти все силы россиян, в том числе ПВО, а, значит, мы сможем применить авиацию. А там голая и ровная поверхность, причем такая голая земля там практически до Крыма, до перешейка", – отметил военный эксперт.

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

В Херсонской ОВА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню 6 июня. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. По его словам, разрушение ГЭС грозит экологической катастрофой для юга нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО был согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт. Зеленский заявил, что Украина призвала собрать Совбез ООН "и дойдет до всех, кто способен привлечь Россию к законной и справедливой ответственности".

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Также стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м.

Смотрите видео о том, что генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда "закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал о подрыве оккупантами Каховской ГЭС:

Читайте также: