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Ничего не вижу и не слышу: ООН опозорилась ничтожным заявлением после подрыва ГЭС

Алёна Воронина
6 июня 2023, 16:11 обновлено 6 июня, 16:19
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В международной организации выдали странное заявление после того, как российские оккупанты взорвали водохранилище на юге Украины.

ООН, Каховская ГЭС
ООН опозорилась ничтожным заявлением после подрыва Каховской ГЭС/ коллаж: Главред, фото: скрин, соцсети, ua.depositphotos.com

Организация Объединенных Наций выдала странное заявление после подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции в ночь на вторник, 6 июня.

На странице ООН в Twitter опубликовали заявление, в котором говорится, что мирное население и гражданская инфраструктура не могут быть целью во время войны.

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"Гражданское население и гражданская инфраструктура – это не цель. Их надо защищать. В любое время. Везде", – говорится в заявлении международной организации.

При этом в ООН ни слова не сказали о том, что это российские оккупанты совершили этот теракт, и что именно из-за действий армии РФ в отношении Каховской ГЭС под угрозой находится мирное население и в целом около 80 населенных пунктов.

Напомним, что утром во вторник, 6 июня, когда стало известно о том, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в ООН проигнорировали этот теракт и написали в своих соцсетях о праздновании дня русского языка.

После этого советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал такой поступок ООН. Он подчеркнул, что "организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, всё больше превращается в глобальную пародию".

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

В Херсонской ОВА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню 6 июня. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. По его словам, разрушение ГЭС грозит экологической катастрофой для Юга нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт. Зеленский заявил, что Украина призвала собрать Совбез ООН "и дойдет до всех, кто способен привлечь Россию к законной и справедливой ответственности".

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Также стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м.

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