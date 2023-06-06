На белорусских полигонах будут размещаться воинские части РФ - Наев

Россия хочет восстановить боевой состав и будет перемещать мобилизованных на территорию Беларуси.

https://glavred.info/ukraine/na-biloruskih-poligonah-rozmishchuvatimutsya-viyskovi-chastini-rf-nayev-10475950.html Ссылка скопирована

Россия может перебросить новые подразделения в Беларусь / коллаж: Главред, скриншоты из видео

Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, сколько военных РФ находится в Беларуси. По последним данным на территории Беларуси сейчас находятся около 500 российских военных, остальные - перебросили на восток Украины.

"На территории Беларуси находится российская группировка войск, которая перемещается с территории Российской Федерации. По состоянию на сейчас их около пол тысячи человек, и мы в дальнейшем ожидаем прибытия других подразделений, которые будут реформированы в новые воинские части. Враг теряет живую силу, ему необходимо обновлять свой боевой состав, и из-за этого он перемещает личный состав, отдельные образцы техники и готовит на белорусских полигонах будущие воинские части ВС РФ", - сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии Укринформу.

Для возобновления боевого состава враг будет перемещать из России в Беларусь очередную партию мобилизованных.

видео дня

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на фронте. Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются достаточно широким фронтом.

Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.

Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.

ВСУ оккупантов обходят с флангов и продолжают идти вперед на Бахмутском направлении. Оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила, пояснила Анна Маляр.

Больше интересных новостей: