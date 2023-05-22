Оккупантов обходят с флангов: ВСУ идут вперед на Бахмутском направлении

Оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила, пояснила Анна Маляр.

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Анна Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте / 93-я ОМБр Холодный Яр, Минобороны

Украинские силы продолжают контролировать небольшую часть Бахмута Донецкой области на юго-западе, бои идут, враг сейчас проводит зачистку захваченных в городе территорий, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Ситуация в районе Бахмута приблизительно такая же, как и вчера. Украинские защитники продолжают сохранять контроль над некоторыми промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет", рассказала она в эфире национального телемарафона.

"Сегодня также остается за нами контроль этой уже небольшой, но части города. Продолжаются бои. Враг на протяжении ночи и сейчас буквально осуществляет зачистку тех территорий в городе, которые он взял под контроль. Зачистка - это значит, что они ищут, не остались ли там наши диверсионные группы", — рассказала Маляр.

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Оккупанты пытаются делать пропагандистские заявления о том, что они якобы взяли город под свой контроль, но это не так. В частности, оккупанты даже проводили концерт.

"Мы продолжаем продвигаться. Интенсивность немного снижена, однако мы продолжаем продвигаться этим путем. На севере активных действий значительно меньше. Если говорить о юге, то мы двигаемся. И собственно, оборона Бахмута как города свою миссию военную полностью выполнила", — подчеркнула замминистра.

По ее словам, все идет по плану, ситуация контролируемая.

По словам Маляр, сейчас самые ожесточенные бои идут в нескольких местах:

в Марьинке;

в Авдеевке;

на Бахмутском направлении.

"Больше всего сил враг сейчас стягивает на Бахмутское направление, поэтому уже несколько дней основное внимание медиа и общества приковано именно к Бахмутскому направлению", — добавила замминистра.

Также Маляр заявила, что враг не отказывается от своей основной цели - захватить всю Украину, но из-за того, что им это не удалось, они сейчас пытаются двигаться определенными фрагментами.

"Первый их участок - восток. Они хотят выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей", — сказала она.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

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