Оккупантов обходят с флангов: ВСУ идут вперед на Бахмутском направлении

Украинские силы продолжают контролировать небольшую часть Бахмута Донецкой области на юго-западе, бои идут, враг сейчас проводит зачистку захваченных в городе территорий, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Ситуация в районе Бахмута приблизительно такая же, как и вчера. Украинские защитники продолжают сохранять контроль над некоторыми промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет", рассказала она в эфире национального телемарафона.
"Сегодня также остается за нами контроль этой уже небольшой, но части города. Продолжаются бои. Враг на протяжении ночи и сейчас буквально осуществляет зачистку тех территорий в городе, которые он взял под контроль. Зачистка - это значит, что они ищут, не остались ли там наши диверсионные группы", — рассказала Маляр.
Оккупанты пытаются делать пропагандистские заявления о том, что они якобы взяли город под свой контроль, но это не так. В частности, оккупанты даже проводили концерт.
"Мы продолжаем продвигаться. Интенсивность немного снижена, однако мы продолжаем продвигаться этим путем. На севере активных действий значительно меньше. Если говорить о юге, то мы двигаемся. И собственно, оборона Бахмута как города свою миссию военную полностью выполнила", — подчеркнула замминистра.
По ее словам, все идет по плану, ситуация контролируемая.
По словам Маляр, сейчас самые ожесточенные бои идут в нескольких местах:
- в Марьинке;
- в Авдеевке;
- на Бахмутском направлении.
"Больше всего сил враг сейчас стягивает на Бахмутское направление, поэтому уже несколько дней основное внимание медиа и общества приковано именно к Бахмутскому направлению", — добавила замминистра.
Также Маляр заявила, что враг не отказывается от своей основной цели - захватить всю Украину, но из-за того, что им это не удалось, они сейчас пытаются двигаться определенными фрагментами.
"Первый их участок - восток. Они хотят выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей", — сказала она.
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Ситуация вокруг Бахмута
Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.
Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".
В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.
"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.
Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.
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