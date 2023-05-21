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"Он в наших сердцах": Зеленский ответил на вопрос о выходе ВСУ из Бахмута

Алексей Тесля
21 мая 2023, 09:45 обновлено 21 мая, 10:02
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Президент сообщил о том, что Бахмут не находится под контролем украинских сил.
Владимир Зеленский, Бахмут
Владимир Зеленский рассказал о выходе ВСУ из Бахмута / Фото: Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр, ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации вокруг сражений за Бахмут Донецкой области.

Глава государства подтвердил информацию об отходе подразделений Вооруженных сил Украины из Бахмута. Об этом он сказал в комментарии журналистам на полях саммита G7.

В ответ на вопрос, находится ли Бахмут под контролем украинских сил, Зеленский сказал: "Я думаю, что нет. На данный момент он только в наших сердцах".

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Корреспондент The New York Times Питер Бейкер уточнил: Зеленский сказал, что оккупанты получили "пустой приз", поскольку в городе ничего не осталось кроме большого количества мертвых россиян.

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Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Бахмуте / @peterbakernyt

Ранее главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал, что его наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города. Пригожин обвинил минобороны страны-агрессора РФ в потере выгодных позиций. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

15 мая представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные пошли в контрнаступление в Бахмуте. Всего за двое суток ВСУ продвинулись на флангах на расстояние до 2 километров.

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