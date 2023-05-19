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Пригожин признал провал "вагнеровцев" в Бахмуте - ISW

Анна Ярославская
19 мая 2023, 07:20 обновлено 19 мая, 07:31
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Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил Минобороны страны-агрессора РФ в потере выгодных позиций на Бахмутском направлении.
Пригожин, Бахмут
Пригожин признал провал "вагнеровцев" в Бахмуте - ISW / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, скриншот

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал, что его наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города. Пригожин обвинил Минобороны страны-агрессора РФ в потере выгодных позиций. Обэтом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что "вагнеровцы" давно заявляли о планах окружить Бахмут и заманить в ловушку силы ВСУ, но отпор и активная оборона украинских защитников не позволили им это сделать.

Ранее эксперты оценивали, что войска РФ вряд ли смогут окружить Бахмут после того, как захватчики совершили несколько быстрых прорывов к северу, югу и востоку от города зимой-весной 2023 года.

видео дня

"Пригожин, вероятно, ожидал, что украинские войска полностью выйдут из Бахмута из-за страха неминуемого окружения, и даже предложил разрешить президенту Владимиру Зеленскому вывести украинские войска из города 3 марта", - говорится в отчете.

Однако Силы обороны Украины продолжали защиту наземных коммуникаций к западу от Бахмута, что вынуждало "вагнеровцев" вести боевые действия в городских условиях и пробиваться прямо через сам город.

Признание Пригожина также подтверждает заявления украинских официальных лиц о том, что "вагнеровцы" теряют инициативу на поле боя.

Сам Пригожин обвинил начальника Генерального штаба РФ генерала Валерия Герасимова в отступлении войск РФ с флангов Бахмута.

Российский блогер, связанный с ЧВК "Вагнера", заявил 18 мая, что российским силам не хватает организации, огневой поддержки, координации и подготовки, необходимых для защиты флангов Бахмута. "Военкор" утверждал, что российские воздушно-десантные войска пытались занять территорию в "серой зоне", и украинские силы немедленно пресекли их действия артиллерийским огнем, лишив оккупантов возможности двигаться и закрепиться в намеченном месте.

Смотрите видео о том, что на самом деле происходит в Бахмуте сейчас:

Ситуация в Бахмуте

18 мая Вооруженные силы Украины отразили все атаки на Бахмут. Как сообщила замминистра обороны Анны Маляр, на отдельных участках есть продвижение украинских войск.

По ее данным, по состоянию на 19.00 18 мая украинские военные контролировали юго-западную часть Бахмута.

"На окрестностях на севере от Бахмута враг тоже атаковал. Атаки отбиты. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров", - сообщила Маляр.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

15 мая представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные пошли в контрнаступление в Бахмуте. Всего за двое суток ВСУ продвинулись на флангах на расстояние до 2 километров.

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