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ВСУ серьезно продвигаются: Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте

Мария Тупик
18 мая 2023, 20:18 обновлено 18 мая, 20:26
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По состоянию на 19.00, 18 мая, украинские военные контролируют юго-западную часть Бахмута.
Маляр, Бахмут
Анна Маляр / Коллаж Главред, фото Минобороны Украины, соцсети

Сегодня, 18 мая, Вооруженные силы Украины отразили все атаки на Бахмут. Как написала в Telegram замминистра обороны Анны Маляр, на отдельных участках есть продвижение украинских войск.

"Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку. Сегодня весь день враг атаковал Бахмут. Все атаки нашими защитниками отбиты", - сообщила замминистра.

По ее данным, по состоянию на 19.00, 18 мая, украинские военные контролируют юго-западную часть Бахмута.

видео дня

"На окрестностях на севере от Бахмута враг тоже атаковал. Атаки отбиты. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров", - добавила Маляр.

Она также сообщила, что в пригороде Бахмута на юге в течение дня шли упорные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, однако понес потери и не смог выполнить свои задачи.

"На отдельных участках наши войска продвинулись на 1 км", - добавила заместитель министра.

Смотрите видео о том, что на самом деле происходит в Бахмуте сейчас:

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что уже захвачено более 10 позиций врага в Бахмуте и ВСУ пошли в наступление. Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода.

Под Бахмутом освобождено 20 квадратных километров территорий. На Бахмутском направлении ВСУ реализуют комплекс мер оборонительной операции, подчеркнула Анна Маляр.

ВСУ наступают уже 3 дня, а "вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

ВСУ ликвидировали двух российских полковников в боях под Бахмутом. Ликвидацию российских полковников подтвердили в Минобороны страны-агрессора России.

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