ВСУ идут вперед под Бахмутом: освобождено 20 квадратных километров территорий

На Бахмутском направлении ВСУ реализуют комплекс мер оборонной операции, подчеркнула Анна Маляр.

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Анна Маляр рассказала о продвижении ВСУ под Бахмутом / Коллаж Минобороны Украины, соцсети

На Бахмутском направлении украинские военные освободили от оккупантов около 20 квадратных километров территорий, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

При этом наблюдается продвижение российских оккупантов в самом городе, отметила она в сообщении в своем Telegram-канале.

Представитель МО обратила внимание на то, что информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мер оборонной операции и не вырывать из контекста.

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"К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников", — пояснила она.

Несмотря на продолжающиеся тяжелейшие бои, украинские защитники показывают невероятный результаты и зачастую делают больше своего максимума, отметила замминистра обороны. Она напомнила, что несмотря на преимущество РФ в количестве людей и вооружении, благодаря действиям украинских военных враг еще с прошлым летом не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении

"То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение - это сверхусилие наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной", — добавила Маляр.

Анна Маляр рассказала о ситуации под Бахмутом / Скриншот

Ситуация в Бахмуте

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты регулярно выдают в эфир ложную информацию о нехватке оружия и этим, по всей вероятности, желают оправдать реальную картину своих потерь и поражений в Бахмуте.

В это самое время, говорит чиновница, украинской армии удалось продвинуться на два километра на Бахмутском направлении и не утратить контроль ни над одной позицией за неделю.

Напомним, командир тактической группы Азов 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий рассказал, что украинские бойцы под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск России.

"Фактически полностью уничтожены 6 и 8 роты данной бригады, разбита бригадная разведка. Уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", — сказал Билецкий.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска отбросили оккупантов РФ на Бахмутском направлении на 2 километра. По его словам, ВСУ истощили боевиков Вагнера, а им на замену пришли менее подготовленные оккупанты с других подразделений.

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