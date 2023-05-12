ВСУ в боях в Бахмуте "проломились" на 2 километра вперед - Минобороны

ВСУ продвинулась вперед на два километра на Бахмутском направлении и не потеряли ни одной позиции за неделю, говорят в Минобороны.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр / коллаж Главред, фото УНИАН

Русские оккупанты регулярно выдают в эфир ложную информацию о нехватке оружия и этим, по всей вероятности, желают оправдать реальную картину своих потерь и поражений в Бахмуте. Об этом написала в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.

В это самое время, говорит чиновница, украинской армии удалось продвинуться на два километра на Бахмутском направлении и не утратить контроль ни над одной позицией за неделю.

"Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет сверхважное значение. Почти сакральное. Как враг освещает информацию о боях в Бахмуте? Хвалит себя, рассказывает о якобы успехе и придумывает сюжеты о нашем военном командовании", − говорит она.

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На самом же деле, утверждает Маляр, реальная ситуация на фронтах украинско-российской войны сейчас такова, что русские оккупанты, несмотря на наличие заметных массивов оружия, во-первых, не сумели реализовать свои планы, а во-вторых, понесли большие потери в живой силе.

ВСУ разгромили оккупантов РФ в Бахмуте:

Командир тактической группы Азов 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий 10 мая рассказал, что украинские бойцы под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск России.

"Фактически полностью уничтожены 6 и 8 роты данной бригады, разбита бригадная разведка. Уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", - сказал Билецкий.

В Deep State рассказали, что атаку ВСУ поддерживал танк. У российских захватчиков было больше военной техники, однако они не смогли противостоять украинцам.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска отбросили оккупантов РФ на Бахмутском направлении на 2 километра. По его словам, ВСУ истощили боевиков Вагнера, а им на замену пришли менее подготовленные оккупанты с других подразделений.

Смотрите видео, в котором аналитик Анатолий Кочетков рассказал, что контрнаступление ВСУ может начаться с Бахмута:

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