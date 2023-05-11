Украина не собирается сдавать Бахмут, ВСУ в городе добились частичных успехов – Данилов

Силы обороны Украины продолжают работать в Бахмуте, ВСУ будут держать позиции столько времени, сколько военные посчитают необходимым, сказал Алексей Данилов.

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Бойцы ВСУ немного сдвинули оккупантов с захваченных ими позиций в Бахмуте - Данилов / Коллаж Главред, фото: Главред, соцсети

Бойцам Вооруженных сил Украины удалось добиться частичного успеха в Бахмуте Донецкой области и немного сдвинуть российские оккупационные войска с их позиций. Никто не собирается сдавать город, и украинские силы обороны будут удерживать там рубежи столько времени, сколько военные посчитают необходимым. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ВСУ удалось добиться частичного успеха в Бахмуте и сместить оккупантов с захваченных ими позиций.

"Вчерашнее заявление нашего генерала Сырского абсолютно соответствует действительности, мы их понемногу продвигаем. Но имейте в виду, что 41 квадратный километр - это площадь Бахмута - именно квадратный километр, а не просто 41 километр. Имейте в виду, что там есть с чем работать, есть где работать, и наши военные отрабатывают все эти вопросы. Есть успех частичный, также военные делают заявления, потому что от многих факторов все это зависит", - объяснил ситуацию Данилов.

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Также он добавил, что ВСУ продолжат удерживать свои позиции в Бахмуте и будут держать рубежи столько времени, сколько военные посчитают нужным.

"Мы Бахмут сдавать не собираемся и будем держать столько, сколько военные будут считать необходимыми для тактической и стратегической цели, которые имеют военное и военно-политическое руководство нашей страны", - подчеркнул Алексей Данилов.

ВСУ разгромили оккупантов РФ в Бахмуте

Командир тактической группы Азов 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий 10 мая рассказал, что украинские бойцы под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск России.

"Фактически полностью уничтожены 6 и 8 роты данной бригады, разбита бригадная разведка. Уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", - сказал Билецкий.

В Deep State рассказали, что атаку ВСУ поддерживал танк. У российских захватчиков было больше военной техники, однако они не смогли противостоять украинцам.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска отбросили оккупантов РФ на Бахмутском направлении на 2 километра. По его словам, ВСУ истощили боевиков Вагнера, а им на замену пришли менее подготовленные оккупанты с других подразделений.

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