ВСУ пошли на штурм в Бахмуте: оккупанты несут огромные потери

Украинские воины провели наступательные действия в западных окрестностях Бахмута.
Как сообщается в Telegram 3-й отдельной штурмовой бригады, украинские военные создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления.
Отмечается, что ширина полосы прорыва составила 2 тысячи метров, а ее глубина - 700 метров.
Согласно предварительным данным, у врага:
- не менее 50 погибших из личного состава;
- до 100 раненых.
Также во время штурма были уничтожены резервы врага на данном направлении, в том числе несколько складов БК.
"Успешные штурмовые действия выполнены бойцами 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов. Следите за новостями на канале. О деталях - скоро", - пишет пресс-служба.
Смотрите видео о том, что на самом деле происходит в Бахмуте сейчас:
Ситуация в Бахмуте
Ранее сообщалось, что уже захвачено более 10 позиций врага в Бахмуте и ВСУ пошли в наступление. Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода.
Под Бахмутом освобождено 20 квадратных километров территорий. На Бахмутском направлении ВСУ реализуют комплекс мер оборонительной операции, подчеркнула Анна Маляр.
ВСУ наступают уже 3 дня, а "вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.
ВСУ ликвидировали двух российских полковников в боях под Бахмутом. Ликвидацию российских полковников подтвердили в Минобороны страны-агрессора России.
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