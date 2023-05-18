ВСУ пошли на штурм в Бахмуте: оккупанты несут огромные потери

Отмечается, что ширина полосы прорыва составила 2 тысячи метров, а ее глубина - 700 метров.

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ВСУ наступают / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

Украинские воины провели наступательные действия в западных окрестностях Бахмута.

Как сообщается в Telegram 3-й отдельной штурмовой бригады, украинские военные создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Отмечается, что ширина полосы прорыва составила 2 тысячи метров, а ее глубина - 700 метров.

видео дня

Согласно предварительным данным, у врага:

не менее 50 погибших из личного состава;

до 100 раненых.

Также во время штурма были уничтожены резервы врага на данном направлении, в том числе несколько складов БК.

"Успешные штурмовые действия выполнены бойцами 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов. Следите за новостями на канале. О деталях - скоро", - пишет пресс-служба.

Ситуация в Бахмуте / скриншот

Смотрите видео о том, что на самом деле происходит в Бахмуте сейчас:

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что уже захвачено более 10 позиций врага в Бахмуте и ВСУ пошли в наступление. Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода.

Под Бахмутом освобождено 20 квадратных километров территорий. На Бахмутском направлении ВСУ реализуют комплекс мер оборонительной операции, подчеркнула Анна Маляр.

ВСУ наступают уже 3 дня, а "вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

ВСУ ликвидировали двух российских полковников в боях под Бахмутом. Ликвидацию российских полковников подтвердили в Минобороны страны-агрессора России.

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