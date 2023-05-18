"Вопрос нескольких недель": полковник назвал точный месяц, когда разрешится ситуация в Бахмуте

Российским оккупантам придется убегать из Бахмута сразу после того, как украинские военные пойдут на прорыв.

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Вопрос Бахмута решится в июне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Украинские военные продолжают держать оборону на Бахмутском направлении и в самом городе. На некоторых направления ВСУ перешли в наступление. Ситуация в самом городе может разрешиться уже через несколько недель. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Российским оккупантам придется убегать из Бахмута сразу после того, как украинские военные пойдут на прорыв.

"Скорее всего, (прорыв - Главред) будет даже не в районе Бахмута, и не на Донецком фронте в целом, а, возможно, на Луганском, Запорожском или Херсонском направлениях, противнику придется выводить свои войска из Бахмута. В сложившейся ситуации россияне будут пытаться купировать украинский прорыв и остановить наши войска. Противник столкнется с нехваткой частей и перебросит основные силы и боеприпасы из Бахмута в зону прорыва", - сказал Свитан.

видео дня

Он убежден, что вопрос Бахмута будет решен уже до первой декады июня.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите видео Главреда о контрнаступлении ВСУ:

Ситуация в Бахмуте

Напомним, что уже захвачено более 10 позиций врага, ВСУ пошли в наступление под Бахмутом. Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода.

Под Бахмутом освобождено 20 квадратных километров территорий. На Бахмутском направлении ВСУ реализуют комплекс мер оборонительной операции, подчеркнула Анна Маляр.

ВСУ наступают уже 3 дня, а "вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

ВСУ ликвидировали двух российских полковников в боях под Бахмутом. Ликвидацию российских полковников подтвердили в Минобороны страны-агрессора России.

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