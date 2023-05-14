ВСУ уничтожают топ-оккупантов: два российских полковника были ликвидированы в боях под Бахмутом

В стране-агрессоре РФ уже пытаются героизировать ликвидированных топ-оккупантов и говорят, якобы они "героически погибли в бою".

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ВСУ ликвидировали двух российских полковников под Бахмутом/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Радио Свобода

Украинские военные в боях под Бахмутом в Донецкой области ликвидировали двух полковников российской оккупационной армии – командира 4 отдельной мотострелковой бригады так называемого 2 армейского корпуса "ЛНР" Вячеслава Макарова и заместителя командира 2 АК Евгения Бровко.

Ликвидацию российских полковников подтвердили в минобороны страны-агрессора России. Об этом говорится в сводке российского минобороны за 14 мая.

Оккупанты говорят, что Бровко был ликвидирован в городе Бахмут (который российские захватчики называют Артемовском), а Макаров – возле села Ивановское (оккупанты называют населенный пункт Красное, но постановлением ВРУ 2016 года он был переименован).

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При этом в РФ ликвидированных полковников-оккупантов пытаются выставить героями. Так, во вражеском минобороны говорят, якобы командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров "лично находился на передовой и руководил боем" против украинских военных. Отмечается, будто российская бригада под руководством Макарова отбила две атаки защитников Украины, а во время отражения третьей "командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя".

Так же оккупанты пытаются героизировать Бровко. Отмечается, якобы он "героически погиб" после того, как в него попали много осколков во время боя.

"Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко руководил действиями личного состава, находясь на другом участке отражения атак противника. В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения", – описали ликвидацию второго российского полковника в минобороны страны-агрессора РФ.

Однако, согласно данным офицера Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана, оба полковника-оккупанта погибли неподалеку от села Клещиевка в Бахмутском районе. Туда накануне украинские военные доставили мощный "хлопок".

"Огневое поражение. Точка. Замполит корпуса приехал поднять всех в атаку на лошадях и с саблями, но прилетел подарок на командный пункт", – отметил Штефан в Telegram.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что за 12-13 мая ВСУ продвинулась в Бахмуте вглубь контролируемой врагом территории на расстояние до 2 км и нанесли разрушительные удары противнику. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя ситуацию в Бахмуте.

После этого офицер резерва армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер рассказал, что в результате удачно проведенной операции Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении оккупационные войска РФ отступили, оставив до 5 километров фронта. По его словам, складывается впечатление, что ситуация в Бахмуте приближается к перелому в пользу Украины.

Напомним, в Клещиевке Бахмутского района Донецкой области был нанесен мощный удар по командному пункту российских войск. По предварительным данным, в результате ликвидировано несколько старших офицеров армии РФ, рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

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