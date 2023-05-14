"Мы освобождаем нашу землю": Зеленский хитро ответил на вопрос об атаке территории РФ

Украина не атакует российскую территорию в границах 1991 года, напомнил президент.

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Владимир Зеленский рассказал об освобождении украинских территорий / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Украине не атакует территорию страны-агрессора РФ, а освобождает свои оккупированные земли, заявил президент Владимир Зеленский.

Таким образом во время пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем в Германии он ответил на вопрос о том, имеет ли отношение Украина к планированию боевых действий в РФ.

При этом глава государства обратил внимание на то, что Украина не атакует российскую территорию в границах 1991 года.

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"Мы не атакуем российскую территорию. Мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы, у нас нет лишнего времени, сил и оружия", – подчеркнул президент

При этом он также отреагировал на информацию Washington Post относительно планов Украины оккупировать российские села.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности сообщение, что Украина планирует проникнуть на российскую территорию, чтобы иметь лучшие позиции в войне, Зеленский сказал: "Что касается "проникновения"... Я, как президент Украины, когда я хочу куда-то приехать, я приезжаю официально, и никуда не проникаю".

Напомним, накануне в Брянской области на территории страны-агрессора России были сбиты 4 воздушных судна – два боевых самолета Су-34 и Су-35 и два Ми-8. На юго-западной части Брянщины ввели "план Перехват".

В субботу, 13 мая, разбились 4 воздушных судна – два вертолета и два штурмовика, которые возвращались с так называемого "боевого задания" российских оккупантов и попали под обстрел.

В Сети также распространили сообщения, фото и видео о падении военных самолетов оккупантов РФ и вертолетов в Брянской области.

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