УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мы освобождаем нашу землю": Зеленский хитро ответил на вопрос об атаке территории РФ

Алексей Тесля
14 мая 2023, 13:58 обновлено 14 мая, 14:08
22
Украина не атакует российскую территорию в границах 1991 года, напомнил президент.
Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский рассказал об освобождении украинских территорий / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Украине не атакует территорию страны-агрессора РФ, а освобождает свои оккупированные земли, заявил президент Владимир Зеленский.

Таким образом во время пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем в Германии он ответил на вопрос о том, имеет ли отношение Украина к планированию боевых действий в РФ.

При этом глава государства обратил внимание на то, что Украина не атакует российскую территорию в границах 1991 года.

видео дня

"Мы не атакуем российскую территорию. Мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы, у нас нет лишнего времени, сил и оружия", – подчеркнул президент

При этом он также отреагировал на информацию Washington Post относительно планов Украины оккупировать российские села.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности сообщение, что Украина планирует проникнуть на российскую территорию, чтобы иметь лучшие позиции в войне, Зеленский сказал: "Что касается "проникновения"... Я, как президент Украины, когда я хочу куда-то приехать, я приезжаю официально, и никуда не проникаю".

Напомним, накануне в Брянской области на территории страны-агрессора России были сбиты 4 воздушных судна – два боевых самолета Су-34 и Су-35 и два Ми-8. На юго-западной части Брянщины ввели "план Перехват".

В субботу, 13 мая, разбились 4 воздушных судна – два вертолета и два штурмовика, которые возвращались с так называемого "боевого задания" российских оккупантов и попали под обстрел.

В Сети также распространили сообщения, фото и видео о падении военных самолетов оккупантов РФ и вертолетов в Брянской области.

Больше новостей:

Владимир Зеленский война России и Украины бавовна в России
Реклама

Главное за день

"Мы освобождаем нашу землю": Зеленский хитро ответил на вопрос об атаке территории РФ

"Мы освобождаем нашу землю": Зеленский хитро ответил на вопрос об атаке территории РФ

13:58 Украина
"Диснеевская принцесса": Зеленский высмеял Путина и отказался от переговоров с диктатором РФ

"Диснеевская принцесса": Зеленский высмеял Путина и отказался от переговоров с диктатором РФ

12:50 Украина
Штаб РФ обезглавлен: под Бахмутом ВСУ взорвали комбрига и начштаба оккупантов – соцсети

Штаб РФ обезглавлен: под Бахмутом ВСУ взорвали комбрига и начштаба оккупантов – соцсети

11:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:58

"Мы освобождаем нашу землю": Зеленский хитро ответил на вопрос об атаке территории РФ

13:15

"Позор какой": фанаты во всем мире устроили скандал после оглашения результатов Евровидения-2023Видео

12:54

"Неофициальная коронация": в Сети рассказали о баснословно дорогом подарке Путина Кабаевой

12:50

"Диснеевская принцесса": Зеленский высмеял Путина и отказался от переговоров с диктатором РФ

12:29

Скандал с плагиатом, потрепанный вид и когти: каким было выступление Loreen на Евровидении-2023Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:26

Новые надбавки к пенсии: 4 миллиона украинцев получат дополнительные выплаты до 500 грнВидео

12:03

Лечат профессора из Москвы: в организме Лукашенко произошел серьезный сбой - СМИВидео

11:59

Штаб РФ обезглавлен: под Бахмутом ВСУ взорвали комбрига и начштаба оккупантов – соцсети

11:50

Разлетается горячей с тарелок: самая вкусная в мире картошка по-деревенски - быстрый рецептВидео

Реклама
11:14

Зеленский в Германии встретился со Штайнмайером и ШольцемВидео

10:59

Отравят "Новичком" или выпадет из окна: Пригожина могут ликвидировать – Politico

10:54

Что делали 15 мая, чтобы деньги привлечь: приметы и что нельзя делатьВидео

10:51

Разберутся с головоломкой только зоркие гении: нужно найти пингвина в грязной комнате

10:19

В боях с оккупантами в Донецкой области погиб молодой защитник из Закарпатья

09:56

РФ бьет ракетами по глубокому тылу: названы вероятные цели оккупантов

09:38

Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 25 беспилотников и 3 крылатые ракеты

09:04

Зеленский поехал в Германию: Берлин объявит о крупнейшем пакете военной помощи на € 2,7 млрд - Der Spiegel

08:43

Гороскоп на завтра 15 мая 2023: Скорпионам – нервы, Козерогам - ссораВидео

08:41

Контратака ВСУ в Бахмуте: украинские силы заняли новые позиции – ISW

08:20

Зеленский предлагал оккупировать российские села и взорвать нефтепровод Дружба – The Washington Post

Реклама
08:20

Очень "молчаливая" ракета, которую россиянам будет сложно сбитьмнение

08:15

Гороскоп на сегодня 14 мая 2023: Весам – важные решения, Козерогам – привет из прошлогоВидео

07:41

Ночью в городах Украины гремели взрывы из-за атаки оккупантов: что известно

06:20

Не вижу смысла спасать Россию от разваламнение

04:00

Россия после Путина и ракеты на Кремль: эксперт рассказал, как Украине обезопаситься от МосквыВидео

03:16

Украина на Евровидении-2023: какое место заняла группа TvorchiВидео

03:00

"Плевать они хотели на жертвы": Сотник рассказал, как власти РФ скрывают масштаб погибших оккупантовВидео

02:32

Можно не удалять: что делать со старым пнем на участке

02:05

Повышает либидо и защищает сердце: какое сало считается самым лучшим

02:02

Евровидение 2023: что известно о победителе LoreenВидео

02:01

Евровидение-2023: кто стал победителем главного музыкального события годаВидео

01:56

Новый скандал в финале Евровидения 2023: кто отдал Украине самый высокий баллВидео

01:35

"Хочет в телевизор за любые деньги": эксперт раскрыл главную цель ПригожинаВидео

01:07

TVORCHI поддержали родной город, который обстреляли россияне во время гранд-финала Евровидения 2023Видео

01:03

Участник Евровидения прямо со сцены прокричал: "Украина, спасибо за мир в Молдове!"Видео

00:51

Почему 14 мая нельзя покупать и давать хлеб людям: приметы и строгие запретыВидео

00:31

Задача для сообразительных: только люди с высоким IQ найдут ошибку на изображении девичьей столовой

00:14

Почему нельзя складывать носок в носок: неожиданный ответ удивит и ошеломит

00:13

TVORCHI взорвали гранд-финал Евровидения-2023Видео

00:01

Абсолютная фаворитка букмекеров Евровидения 2023: Loreen показала странные танцы в финалеВидео

Реклама
13 мая, суббота
23:39

"Чего нам бояться?": Зеленский откровенно ответил, причастна ли Украина к атаке на КремльВидео

23:25

"Самая страстная участница": Тина Кароль шокировала всех в финале Евровидения 2023Видео

23:12

Объявлены 5 знаменитостей, которые вошли в состав национального жюри Евровидения-2023Видео

23:11

Они получили встречный удар там, где не ждалимнение

22:55

Всех удивила: принцесса Кейт Миддлтон сыграла на рояле в финале ЕвровиденияВидео

22:46

"Вам придется отправлять детей на войну": Зеленский назвал страны, на которые РФ хочет напастьВидео

22:43

Киевское метро и Кейт Миддлтон за фортепиано: Kalush Orchestra порвали финал Евровдения-2023Видео

22:32

Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023Видео

22:25

Джамала со сцены Евровидения прокричала "Слава Украине"

22:11

Зеленский вынес предупреждение Путину: когда ВСУ дойдут до Крыма, ему придется искать выходВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять