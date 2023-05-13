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В Брянской области сбили 2 российских вертолета и самолет: оккупанты уже ищут "диверсантов"

Сергей Кущ
13 мая 2023, 14:25 обновлено 13 мая, 14:25
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На территории Клинцовского района Брянской области введён план "Перехват".
Крушение вертолета и самолета в РФ
Крушение вертолета и самолета в РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В Брянской области всего за несколько часов были сбиты вертолеты Ми-8, Ми-24 и истребитель Су-34. По предварительной информации, отработало российское ПВО.

Первый вертолет был сбит над населенным пунктом Клинцы. На замедленном видео видно, как в нос Ми-8 прилетает ракета, предположительно, от ЗРК Панцирь. После — взрыв и падение, пишут российские Telegram-каналы.

Находившиеся на борту упавшего вертолета в Брянской люди погибли, их число устанавливается.

видео дня

Второй вертолет был сбит в поселке Сурецкий Муравей Клинцовского района.

Сначала пропагандисты сообщили, что причиной крушения одного из вертолетов стал пожар, но на опубликованных в сети кадрах отчетливо видны отверстия от крупного калибра на останках вертолета.

Сбитый вертолев в Брянской области
Сбитый вертолев в Брянской области / соцсети

На территории Клинцовского района Брянской области введён план "Перехват". Там ищут каких-то диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34.

ВСУ впервые сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал"

Как сообщал Главред, подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47 "Кинжал". Это произошло в ходе ночной атаки, 4 мая. Российскую гиперзвуковую ракету Кинжал удалось сбить благодаря американским комплексам ПВО Patriot.

В то же время представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что пока не стоит радоваться первому сбитию ракеты "Кинжал" с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot, ведь Украине нужно больше таких систем, чтобы иметь возможность защитить украинские территории от баллистических ракет. Также Игнат подчеркнул, что россияне слишком рано узнали об успешном использовании украинцами ЗРК Patriot для сбивания ракеты "Кинжал". По его словам, стоило бы обнародовать такую информацию позже.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что российские оккупанты хотели взорвать "Кинжалом" здание Верховной Рады Украины. В случае успеха этот сценарий российские пропагандисты планировали транслировать до 9 мая как "победу".

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