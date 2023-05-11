Украина первая в мире сбила "Кинжал": Жданов раскрыл детали позора РФ

Россиянам придутся доказывать, что "Кинжал" — действительно гиперзвуковая ракета, считает эксперт.

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Фрагмент Кинжала, Олег Жданов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47 "Кинжал". Военный эксперт Олег Жданов выявил слабое место так называемого "супероружия" диктатора Владимира Путина.

По словам Жданова, "Кинжал", как оказалось, способен развивать гиперзвуковую скорость только на отдельных участках траектории, рассказал на собственном youtube канале.

"Некоторые люди, разбирающиеся в конструктиве и в ракетостроении, отмечали, что "Кинжал" может развивать гиперзвуковую скорость только на отдельных участках траектории, а так — это баллистическая сверхзвуковая ракета, которая примерно такая же, как и все остальные. Поэтому для Patriot особенных открытий нет. Вышло испытание образца. Для России это полное фиаско, что "Кинжал" был сбит комплексом Patriot", — заявил он.

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Интересно, как теперь россияне будут доказывать, что "Кинжал" — действительно гиперзвуковая ракета, отметил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Что она "предназначена для преодоления каких-либо ПРО (противоракетной обороны), которые только в мире существуют". Вот вам и результат", — добавил эксперт.

ВСУ впервые сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал"

Как сообщал Главред, подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47 "Кинжал". Это произошло в ходе ночной атаки, 4 мая. Российскую гиперзвуковую ракету Кинжал удалось сбить благодаря американским комплексам ПВО Patriot.

В то же время представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что пока не стоит радоваться первому сбитию ракеты "Кинжал" с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot, ведь Украине нужно больше таких систем, чтобы иметь возможность защитить украинские территории от баллистических ракет. Также Игнат подчеркнул, что россияне слишком рано узнали об успешном использовании украинцами ЗРК Patriot для сбивания ракеты "Кинжал". По его словам, стоило бы обнародовать такую информацию позже.

Напомним, 19 апреля министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за оказанную помощь и добавил, что теперь украинское небо становится более безопасным.

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