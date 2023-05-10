"Чудо-оружие" Путина: в Сети показали кадры с обломками сбитой ракеты Кинжал

Система ПВО Patriot сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" прямо над Киевом.

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Появились кадры с обломками сбитой ракеты Кинжал / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Российские оккупанты пытались ударить по Украине ракетой гиперзвукового комплекса "Кинжал". Однако система ПВО Patriot, которую Запад передал в качестве военной помощи, сбила "Кинжал" над Киевом. В Сети уже опубликовали кадры с обломками сбитой ракеты.

Эти кадры опубликовал военный корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер.

"Сегодня нам удалось увидеть в Киеве останки ракеты "Кинжал", сбитую 5 мая системой Patriot. Это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась "чудо-оружием" Путина", - говорится в материале.

видео дня

Смотрите видео с обломками российской ракеты "Кинжал":

Появились кадры с обломками сбитой ракеты Кинжал / фото: скриншот

ВСУ впервые сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал"

Как сообщал Главред, подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47 "Кинжал". Это произошло в ходе ночной атаки, 4 мая. Российскую гиперзвуковую ракету Кинжал удалось сбить благодаря американским комплексам ПВО Patriot.

В то же время представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что пока не стоит радоваться первому сбитию ракеты "Кинжал" с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot, ведь Украине нужно больше таких систем, чтобы иметь возможность защитить украинские территории от баллистических ракет. Также Игнат подчеркнул, что россияне слишком рано узнали об успешном использовании украинцами ЗРК Patriot для сбивания ракеты "Кинжал". По его словам, стоило бы обнародовать такую информацию позже.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что российские оккупанты хотели взорвать "Кинжалом" здание Верховной Рады Украины. В случае успеха этот сценарий российские пропагандисты планировали транслировать до 9 мая как "победу".

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