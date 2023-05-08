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РФ планировала Кинжалом взорвать Раду в ответ на удар дрона по Кремлю – Свитан

Алексей Тесля
8 мая 2023, 15:39 обновлено 8 мая, 15:45
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Удар Кинжала по куполу Верховной Рады мог уничтожить здание парламента, не исключает Роман Свитан.
Patriot, Кинжал
ЗРК Patriot ВСУ сбил ракету Кинжал / Defense.gov/John Hamilton, Defence-ua.com

Российские оккупанты планировали нанести удар по зданию Верховной Рады Украины гиперзвуковой ракетой Х-47 "Кинжал", заявил военный эксперт Роман Свитан.

Те люди в РФ, которые планировали удар по Кремлю, они однозначно знали, когда будет удар по Раде, сказал он в интервью российской журналистке и писательнице Юлии Латыниной.

"Это те люди, которые и ставили задачу ударить по ВР. А вся картина очень проста: то есть сначала удар по Кремлю, а потом как ответ, удар по Верховной Раде. Причем удар по Кремлю смазан, то есть какой-то взрыв, там 100 грамм какого-то тротила, не более того, вспышка. А вот после этого ровно через сутки, минута в минуту, секунда в секунду, удар по Верховной Раде. Если бы удар "Кинжалом" в полтонны четко попал в купол — Верховной Рады точно не было бы. А это уже знаково", — подчеркнул собеседник.

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Свитан считает, что в случае успеха этот сценарий российские пропагандисты планировали транслировать до 9 мая как "победу".

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Что известно об успешной работе ЗРК Patriot

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины смогли сбить гиперзвуковую крылатую ракету РФ Х-47 "Кинжал", которая ранее оставалась недосягаемой для украинской ПВО.

Об этом идет речь в материале Defense Express. При этом издание публикует фото обломков, в том числе носового обтекателя со следами поражения, ракеты Х-47 "Кинжал", которой оккупанты пытались ударить по Киеву в ночь на 4 мая.

"Вооруженные Силы Украины впервые успешно перехватили российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал" около 02:40 4 мая в небе над Киевом", — говорится в сообщении.

Кинжал
/ Defence-ua.com

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Больше новостей:

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