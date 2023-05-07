"Радоваться рано": в ВСУ рассказали детали сбития ракеты "Кинжал" возле Киева из ЗРК Patriot

Украине нужно значительно больше систем Patriot, которые могут сбивать такие ракеты российских оккупантов.

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В ВСУ рассказали детали сбития ракеты "Кинжал" возле Киева из ЗРК Patriot/ Википедия, armyinform.com.ua

Пока не стоит радоваться первому сбитию ракеты "Кинжал" с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot, ведь Украине нужно больше таких систем, чтобы иметь возможность защитить украинские территории от баллистических ракет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Он отметил, что первое использование переданных Украине западными партнерами ЗРК Patriot для сбивания такой ракеты было успешным.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, что 4 мая сбили с Patriot российскую баллистическую ракету Х-47 "Кинжал", которую российские оккупанты запустили с МиГ-31К с территории страны-агрессора России.

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"Когда уже системы Patriot заступили на боевое дежурство, собственно, ничего не остается, как испытывать. Никогда Patriot не работал с таким типом целей, как Х-47 "Кинжал" и, как видите, есть успешная работа", – рассказал Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, представитель Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года – отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас – начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Однако, по его словам, радоваться такому успеху еще очень рано, ведь Украине нужно больше таких систем. Также Игнат подчеркнул, что россияне слишком рано узнали об успешном использовании украинцами ЗРК Patriot для сбивания ракеты "Кинжал". По его словам, стоило бы обнародовать такую информацию позже.

"Поэтому, собственно, должны порадоваться, что имеем такое оружие. Но радоваться рано, потому что ее мало, ее надо значительно больше. Надо больше этих систем, чтобы защитить крупные города, объекты инфраструктуры и объекты атомной энергетики. На этом мы всегда подчеркиваем нашим западным партнерам – против баллистики нужно оружие именно для этой цели", – сказал спикер воздушных сил.

ЗРК Patriot Патриот – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

ЗРК Patriot в Украине

Напомним, 19 апреля министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за предоставленную помощь и добавил, что теперь украинское небо становится более безопасным.

Представитель ВВС Юрий Игнат ранее отмечал, что этот комплекс дальнобойный и он может доставать цели на расстоянии 150 километров. Игнат подчеркнул, что теперь украинские военные смогут "реагировать и делать те вещи, о которых уже давно говорили".

27 апреля стало известно, что в Украине заступил на боевое дежурство второй дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

6 мая Олещук сообщил, что подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47 "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot. Это произошло во время ночной атаки 4 мая.

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