Второй дивизион ЗРК Patriot уже заступил на боевое дежурство в Украине

Такие комплексы дальнобойные и могут доставать цели на расстоянии 150 километров.

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Второй дивизион ЗРК Patriot уже уступил не боевое дежурство в Украине/ Википедия, Telegram Олещук

В Украине заступил на боевое дежурство второй дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram в четверг, 27 апреля. Он подчеркнул, что Украина усиливает свою противовоздушную оборону.

"Говорят есть запрет Генштаба "селфиться" на фоне техники. Простите, не удержался. Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе. Усиливаем ПВО. Приближаем победу", – написал Олещук.

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Также он обнародовал селфи, сделанное на фоне ЗРК Patriot, которые стали на оборону неба Украины.

Николай Олещук на фоне ЗРК Patriot/ Telegram Олещук

ЗРК Patriot в Украине

Напомним, 19 апреля министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за оказанную помощь и добавил, что теперь украинское небо становится более безопасным.

Представитель ВВС Юрий Игнат ранее отмечал, что этот комплекс дальнобойный и он может доставать цели на расстоянии 150 километров. Игнат подчеркнул, что теперь украинские военные смогут "реагировать и делать те вещи, о которых уже давно говорили".

Напомним, отправление Patriot планировалось в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.

Смотрите видео о том, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об ЗРК Patriot и возможностях, которые эти системы открывают перед Украиной:

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