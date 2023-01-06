Patriot прикроет небо: в ФРГ раскрыли детали помощи для Украины

Давид Гельмбольд напомнил о важности помощи Украине в защите от российских ударов с воздуха.

ЗРК Patriot передадут ВСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Стали известны новые подробности передачи Украине Германией американской системы ПВО - ЗРК Patriot.

Установка будет передана из запасов Бундесвера, а не из тех, которые пообещал Берлин своим союзникам в Восточной Европе, сообщил представитель Министерства обороны ФРГ Давид Гельмбольд, передает Укринформ.

"Что касается обязательств перед Словакией, то мы продолжаем миссию. Планы относительно Польши мы также воплотим в жизнь. Для Украины было решено передать дополнительную систему, или, по крайней мере, необходимые компоненты из запасов Бундесвера", – сказал он.

По словам представителя Минобороны ФРГ, этот шаг делается вместе с американскими партнерами.

Он подчеркнул важность помощи Украине в защите от российских ударов с воздуха. Германия, напомнил Гельмбольд, уже не первый месяц помогает в этом аспекте: ВСУ сбивают воздушные цели ракетами Stinger, Strela (о передаче которых объявили уже 26-27 февраля 2022 года), САУ Gepard и Panzerhaubitze 2000, РЛС Cobra и системой Iris-T. Patriot станет следующим шагом.

Представитель Минобороны добавил, что системы ПВО Iris-T и Patriot имеют разный радиус действия и другие отличия в функционировании. В частности, Patriot состоит из большего количества компонентов, поэтому важно то, чтобы она функционировала в общей системе.

Обучать управлению украинских бойцов будут в ФРГ и в США.

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

На пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант отметил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

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