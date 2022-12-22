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Пресс-конференция Зеленского и Байдена: важные заявления президентов

22 декабря 2022, 00:17
Лидеры обеих стран выступили с важными заявлениями о войне в Украине.
Зеленский и Байден
ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретились 21 декабря в Вашингтоне. Это первый зарубежный визит президента Украины после полномасштабного вторжения России. После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Заявления Байдена

Американский президент Джо Байден заявил, что Украина одержала победу в битвах за Киев, Харьков, Херсон. Байден подчеркнул, что президент Зеленский показал, что ищет справедливого мира. В то же время российский диктатор Владимир Путин не намерен остановить эту несправедливую войну.

"Мы будем поддерживать вас столько, сколько это потребуется. США будут вместе с Украиной. Человеческий дух непобедим, если люди готовы делать то, что правильно. Господин Зеленский, американцы будут поддерживать каждый шаг Украины на пути к миру. То, чего вы достигли, важно не только для Украины, но и для всего мира. Мы будем и дальше поддерживать огонь демократии. Свет победит тьму", - подчеркнул Байден.

Также президент США подтвердил, что Америка предоставит Украине ЗРК Patriot. Кроме того, он отметил, что 50 стран взяли на себя обязательства о поставках Украине более 2 тысяч танков и других единиц бронетехники, более 800 артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов и более 50 MLRS.

Заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главный вопрос всех переговоров с партнерами сегодня – это укрепление Украины, это следующий год, это движение нашей страны к победе в войне за независимость.

Также украинский гарант поблагодарил Байдена за оказанную военную помощь. Зеленский отметил, что Украина вышла на уровень реального союзничества с США

"Я возвращаюсь домой с хорошими новостями, с пакетом военной помощи почти на $2 миллиарда, и основным элементом этого пакета являются системы Patriot. Усиление ПВО лишит государство-террориста ее главного инструмента - террора", - сказал Зеленский.

Как отметил президент, сейчас Украина имеет четкое понимание, как в ближайшие месяцы будет усиленно оборону нашей страны.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна ответить за все, что сделала против Украины, Европы и всего цивилизованного мира.

"Справедливый мир - это никаких компромиссов относительно территории и возмещения всех убытков, нанесенных российской агрессией", - заявил президент.

Встреча Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент встретится со своим коллегой Джо Байденом в США.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, во время встречи Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом президент позволит напрямую объяснить реальную ситуацию в Украине и рассказать, какое именно оружие нужно ВСУ, чтобы в дальнейшем бороться с российской агрессией. Также визит Зеленского опровергнет попытки России распространить фейки о том, что якобы отношения между Америкой и Украиной "охлаждаются".

К слову, у Путина уже разразились реакцией на визит Зеленского в США. Так, рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не ждет для себя ничего хорошего в связи с этим визитом. Кремлевский представитель также отметил, что визит Зеленского в Вашингтон сделает Москве только хуже.

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