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Ничего хорошего для Кремля: у Путина разразились реакцией на визит Зеленского в США

21 декабря 2022, 12:48
Для страны-агрессора России сложилась "очень сложная ситуация" в оккупированных районах Донецкой области, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков, ЗРК Патриот
В Кремле явно не рады поставкам Украине ЗРК Patriot / Коллаж Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не ждет для себя ничего хорошего в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. По его словам, продолжение военной помощи Киеву, дескать, "не сулят ничего хорошего" украинскому государству. При этом у захватчиков есть серьезные проблемы на оккупированном Донбассе.

Как сообщает Ведомости, кремлевский представитель отметил, что визит Зеленского в Вашингтон сделает Москве только хуже.

"У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон", - говорит Песков.

Также он грозится, что, продолжение военных поставок от США, мол, "не сулят ничего хорошего" Украине.

Кроме того, Дмитрий Песков подчеркнул, что министерство обороны российских оккупантов "принимает все возможные меры", чтобы "выправить очень сложную ситуацию" на оккупированном Донбассе.

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон

Журналисты Axios со ссылкой на свои источники в полиции Капитолия заявили, что президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером, 21 декабря, приедет с визитом в Вашингтон и выступит в Конгрессе США.

Также отмечалось, что в ходе визита Зеленского президент США Байден объявит о дополнительной военной помощи Украине на сумму около 1,8 миллиарда долларов и поставках ЗРК Patriot.

Позже в Офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский отправился в США. Сам гарант сказал, что он встретится с Байденом и выступит в Конгрессе.

В Белом доме также подтвердили в поездку Зеленского в Вашингтон. Там уточнили, что президент Украины выступит в Белом доме, Конгрессе, встретится с Байденом и высокопоставленными американскими чиновниками.

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