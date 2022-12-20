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Гиркин сравнил Зеленского и Путина, унизив российского диктатора

20 декабря 2022, 21:46
Игорь Гиркин считает, что Владимир Зеленский мотивирует своих воинов и чиновников на дальнейшее сражение лучше, чем Владимир Путин.
Игорь Гиркин, Владимир Путин
Гиркин сравнил Зеленского и Путина, унизив российского диктатора / УНИАН, скриншот YouTube

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) высмеял Владимира Путина, сравнив его с Владимиром Зеленским.

Бывший главарь боевиков "ДНР" отметил, что президент Украины прилетел в Бахмут, где наградил бойцов ВСУ. Российский диктатор, по мнению Стрелкова, на такое не способен.

"Владимир Владимирович награждает своих героев прямо в Кремле... Вглядитесь в эти честные мужественные лица, полюбуйтесь гордой осанкой героев. Ну и кто мотивировал своих воинов и чиновников на дальнейшее сражение лучше? Для меня ответ очевиден. Вся "Донецкая Народная Республика", обожающая своего "главу" Дениса Владимировича всего чуть меньше, чем Владимира Владимировича - в экстазе и готова на новые великие свершения…", - иронизирует Гиркин.

Напомним, Владимир Зеленский действительно приезжал в город Бахмут, что на Донетчине, с неанонсированным визитом. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Тем временем у россиян началась истерика после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут на Донетчине. Этот город российские оккупанты безуспешно штурмуют уже несколько месяцев подряд, и не могут добиться никаких успехов. Армия РФ перебросила туда значительные силы, однако это не помогло захватчикам.

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Автор: Сергей Кущ
Владимир Зеленский Владимир Путин Игорь Гиркин
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