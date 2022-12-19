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"Думать надо, если "коксом" остатки мозгов не вынесло": Гиркин набросился на Путина и его советников

19 декабря 2022, 12:04
По его словам, Путин должен был отреагировать на "бавовну" в приграничных населенных пунктах РФ, а не на победу Аргентины на ЧМ.
Путин, Гиркин
Гиркин набросился на Путина и его советников / скриншот

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) возмутился тем, что российский диктатор Владимир Путин поздравил президента Аргентины с победой на Чемпионате мира в Катаре.

По его словам, Путин должен был отреагировать на "бавовну" в приграничных населенных пунктах РФ.

"Еще раз вопрос об адекватности советников президента: Путин НЕ высказал ни слова сочувствия погибшим в Белгороде и Донецке, но - в тот момент, когда больница им. Калинина еще пылала - поспешил поздравить аргентинского президента с победой в мировом шоу, называемом "чемпионатом мира по футболу". "Расстановка приоритетов", так сказать...", - заявил недовольный Гиркин.

Стрелков считает, что во всем виноваты советники Путина.

"От самого Путина я уже давным-давно ничегошеньки не жду - с ним всё ясно тоже предельно давно. Но советники обязаны думать, так как от их мозгов зависит (в том числе) и их будущее положение. Если Безенчук "гигнется" тем или иным способом (не обязательно физически) - то с ним "накроется" и страна. А вместе с президентом и страной - положение, комфорт и доходы той части его советников, кто еще не завербован иностранными разведками... да и тех, кто завербован - тоже (на кой ляд они будут нужны в качестве шпионов после падения "шефа?) Так что думать надо... если "коксом" остатки мозгов еще не вынесло", - возмутился Гиркин.

Напомним, ранее бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) внезапно набросился с критикой на российского диктатора Владимира Путина. В пример ему он поставил президента Украины Владимира Зеленского, которого ненавидит и желает ему смерти. По его словам, именно бывший комик проявил себя в войне лучше, чем Путин.

Также сообщалось, что бывший главарь террористов "ДНР" опасается того, что российская система ПВО не справится с ударами ВСУ. По его словам, причиной этому станет недостаток средств противовоздушно защиты по линии фронта.

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Автор: Сергей Кущ
Игорь Гиркин Путин новости
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