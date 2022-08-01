"Надо усиливать ПВО": Гиркин испугался за судьбу Севастополя и Крымского моста

Игорь Гиркин / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) опасается того, что российская система ПВО не справится с ударами ВСУ.

По его словам, причиной этому станет недостаток средств противовоздушно защиты по линии фронта.

"С Севастополя нельзя снимать ПВО так же, как и с Крымского моста. Наоборот, только усиливать. Туда может прилететь уже прямо сейчас. "ЛДНР" тоже нужно защищать - они (ВСУ - ред.) закидали их "точками" (ракеты "Точка-У" - ред.). Они могут обстрелять вообще что угодно!", - истерит Гиркин.

По словам террориста, оккупанты не могут избежать ударов от украинской артиллерии.

Читайте также"Хорошо они стреляют!": Гиркин восхищен работой украинской артиллерии"Мобилизации нет. Ни промышленности, ни армии. Они могут уколоть. Найти куда болезненно уколоть иглу можно всегда", - констатировал Гиркин.

Ранее бывший главарь террористов "ДНР" разразился угрозами в адрес украинцев. Террорист уверен, что мог бы захватить нашу страну еще до полномасштабного вторжения России.

Также Гиркин закатил истерику из-за успешных поражений целей российских оккупантов украинскими защитниками на Донбассе.

Террорист считает, что российские средства ПВО оказались малоэффективны против массированных ударов ракетами "HIMARS".

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