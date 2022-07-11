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Гиркина трясет от HIMARS в руках ВСУ: террорист рассказал об огромных потерях оккупантов

11 июля 2022, 16:21

Российская ПВО бессильна против американской РСЗО.

Террорист рассказал об огромных потерях оккупантов / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) закатил истерику из-за успешных поражений целей российских оккупантов украинскими защитниками на Донбассе.

Террорист считает, что российские средства ПВО оказались малоэффективны против массированных ударов ракетами "HIMARS".

"За минувшие 5-7 дней поражены оказались свыше 10 крупных складов артиллерийских и прочих боеприпасов, несколько нефтебаз, около десятка командных пунктов и примерно столько же мест расположения личного состава в нашем ближнем и глубоком тылу. А также несколько позиций ПВО и артиллерийских позиций. Понесены большие потери в личном составе и технике", - констатирует Гиркин.

Читайте такжеЧетыре HIMARS уничтожают больше врагов, чем обычные пушки - РезниковНапомним, ранее в результате взрыва на складе российских боеприпасов, который враг обустроил в Новой Каховке, погибли более 100 оккупантов.

Также мы сообщали, что украинские военные нанесли удары по воинской части оккупантов в захваченном РФ Херсоне. В результате вспыхнул мощный пожар. Позже стало известно, что были уничтожены казармы Росгвардии.

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