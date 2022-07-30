"Вашего государства уже бы не было": Гиркин возомнил себя великим полководцем, пригрозив украинцам

Игорь Гиркин / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разарзился угрозами в адрес украинцев.

Террорист уверен, что мог бы захватить нашу страну еще до полномасштабного вторжения России.

"Ваше счастье, что не я руковожу этой "специально операцией", потому что вашего государства уже бы не было. Война бы уже закончилась. Если бы мне дали возможности в 2014 году те, которые я просил, то вашего государства не было уже тогда", - заявил Гиркин.

И на этом террорист не остановился. В его мечтах Украине должна была превратиться в "новороссию".

"Часть из вас жили бы в "независимой республике новороссия" в рамках союзного государства с Россией", - разразился бредом Гиркин.

Ранее террорист запаниковал из-за удара Вооруженных сил Украины по Антоновскому мосту в Херсоне.

Читайте также"Хорошо они стреляют!": Гиркин восхищен работой украинской артиллерииПо его словам, это один из первых шагов ВСУ для продвижения в сторону временно оккупированного Херсона.

"Ну наконец-то! Выведен из строя первый автомобильный мост через Днепр... Правда, пока в Херсоне, и не нашими войсками... Но то ладно – "лиха беда начало", – написал он.

Также Гиркин закатил истерику из-за успешных поражений целей российских оккупантов украинскими защитниками на Донбассе.

Террорист считает, что российские средства ПВО оказались малоэффективны против массированных ударов ракетами "HIMARS".

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