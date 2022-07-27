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"Уничтожен не только Антоновский мост": Гиркин уже откровенно боится наступления ВСУ на Херсон

27 июля 2022, 12:31

Террорист раскрыл подробности удара по стратегически важно объекту для оккупантов.

Гиркин
Гиркин / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) опасается последствий удара Вооруженных сил Украины по Антоновскому мосту в Херсоне.

По его словам, это один из первых шагов ВСУ для продвижения в сторону временно оккупированного Херсона.

"Ну наконец-то! Выведен из строя первый автомобильный мост через Днепр... Правда, пока в Херсоне, и не нашими войсками... Но то ладно – "лиха беда начало", – написал он.

Гиркин также констатировал, что ВСУ, переправившись через Ингулец, освободили село Андреевка.

"Кажется, опять "Гиркин накаркал" (только вчера писал об угрозе на данном участке). Пока мне непонятно – началось ли наступление ВСУ или пока только частная тактическая атака", – запаниковал он.

Также он пожаловался, что железнодорожный мост через Днепр в Херсоне тоже поврежден.

Пост Гиркина
Пост Гиркина / скриншот

"Наши войска уже начали наводить понтонные переправы. Проблема в том, что у понтонных мостов гораздо ниже пропускная способность и они гораздо более уязвимы для ракетных ударов противника", – написал Гиркин.

Удары по Антоновскому мосту на Херсонщине

Напомним, ночью начала появляться информация о том, что ВСУ еще раз обстреляли Антоновский мост на Херсонщине. Позже это подтвердил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, что эстакада была существенно повреждена. Оценить степень повреждений возможности не было. Он добавил, что оккупантам потребуется очень много времени и ресурсов на восстановление моста.

Читайте такжеГороскоп на август-2022: угроза ядерной войны, освобождение Херсона и перелом на фронтеПредставительница сил Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что мост стал непригодным для использования ведь украинская артиллерия сработала ювелирно и филигранно.

Как отметили в британской разведке, Антоновский мост очень важен для оккупантов и является их уязвимостью, ведь через него происходит поставка оружия захватчикам.

Смотрите новости Херсона онлайн:

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