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"А кто здесь клоун?": ненавидящий Зеленского Гиркин сравнил его с Путиным

19 августа 2022, 13:47

Террорист наконец-то осознал, кто из них настоящий президент.

Владимир Зеленский, Игорь Гиркин, Владимир Путин
Ненавидящий Зеленского Гиркин сравнил его с Путиным / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) внезапно набросился с критикой на российского диктатора Владимира Путина.

В пример ему он поставил президента Украины Владимира Зеленского, которого ненавидит и желает ему смерти.

По его словам, именно бывший комик проявил себя в войне лучше, чем Путин.

"Пан Зеленский никуда не удрал, в бункер не спрятался, объявил, запустил и провел всеобщую мобилизацию, добился массированных поставок оружия от НАТО, "вокруг пальца" обвел кремлевских партнеров с "деэскалацией" (получив многое и не выполнив со своей стороны ничего), твердо и уверенно объявил о целях войны и столь-же твердо об условиях переговоров о перемирии", - расхвалил Зеленского Гиркин.

А вот о президенте России у террориста сложилось совсем другое мнение.

"А у нас? А у нас в конце 6-го месяца войны раззолоченные петухи по-прежнему играются в танковые биатлоны и проводят фестивали военных оркестров...Вот и спрашивается: "А кто здесь клоун?", - резюмировал Гиркин.

Ранее Гиркин разразился угрозами в адрес украинцев. Террорист уверен, что мог бы захватить нашу страну еще до полномасштабного вторжения России.

Также мы сообщали, что Гиркин закатил истерику из-за успешных поражений целей российских оккупантов украинскими защитниками на Донбассе.Террорист считает, что российские средства ПВО оказались малоэффективны против массированных ударов ракетами "HIMARS".

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война в Украине Владимир Зеленский Игорь Гиркин
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