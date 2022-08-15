"Гиркина изувечили": Невзоров раскрыл детали "задержания" террориста

Игорь Гиркин, Александр Невзоров / скриншот

Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин (кличка Стрелок) по сообщениям в СМИ, был задержан несколько дней назад в Крыму.

Российский журналист, публицист Александ Незворов в Telegram решил озвучить свою версию событий.

"При чем здесь фронт? Какие усы? Какая в Крыму линия фронта? Гиркина изувечили на отдыхе, в пансионате "лазурный" при попытке вытащить пляжный лежак из-под спящей пенсионерки из Челябинска. Гиркин не учёл, что вокруг располагались ее подруги, старушки повышенной свирепости. Экстремистки повалили героя и в течении часа выщипывали ему усной и подмышечный волос. Полиция гиркина не задерживала, а освободила. Старушки доставлены в отделение, они обвиняются в дискредитации терроризма и садизма", - иронически прокомментировал потуги Гиркина убивать украинцев Невзоров.

Напомним, в Сети сообщили о том, что Игорь Гиркин был якобы задержан в Крыму. При этом он пытался отправиться на войну против Украины с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Еще в Сеть попало его фото, на котором он уже без своих усов.

Также сообщалось, что бывший главарь террористов "ДНР" опасается того, что российская система ПВО не справится с ударами ВСУ. По его словам, причиной этому станет недостаток средств противовоздушно защиты по линии фронта.

Читайте также: