Сбрил усы и отправился на фронт: перевоплощенного Гиркина задержали в Крыму - СМИ

Игоря Гиркина задержали в Крыму / Коллаж фото Дмитрий Казанский, twitter.com/Krymsky_bridge

Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который еще до недавнего времени как мог критиковал российскою власть и военное командование РФ, решил отправиться на фронт и воевать на стороне оккупантов. Он даже попытался перевоплотиться и сбрил усы. Его задержали в Крыму. Об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Казанский.

Соратники Гиркина разнылись и огорчились из-за его задержания. Они даже сами рассказывают, что экс-главарь "ДНР" пытался попасть на фронт "всеми правдами и неправдами".

"Это, конечно, уникальная история, не имеющая аналогов ... Человек всеми правдами и неправдами пытается отправиться на войну, готов отдать ради родины и своих принципов самое ценное - свою жизнь. Но его не пускают", - пишет его соратник Александр Жучковский.

Он также утверждает, что Гиркин даже не собирался "наводить смуту" на оккупантов и просто хотел участвовать в "национально-освободительной войне, которую он начал". Ему якобы было даже все равно кем служить, хоть рядовым.

"Стрелков - человек с огромным военным опытом ... Большое политическое преступление в том, что такой человек не может попасть на фронт", - добавил Жучковский.

Игоря Гиркина задержали в Крыму / Скриншот

Жена одного из российских оккупантов Анжелика Безлер подтвердила, что Гиркин задержан в Крыму.

Игоря Гиркина задержали в Крыму / Скриншот

Стоит отметить, что это пока неподтвержденная информация.

В сети появилось также фото поддельного паспорта Гиркина. Судя по всему, теперь он Сергей Рунов.

Поддельный паспорт Гиркина / t.me/horevica

Как сообщал Главред, ранее Гиркин закатил истерику из-за того, что РФ перебрасывает резервы армии в Африку.

Также бывший главарь террористов "ДНР" опасается того, что российская система ПВО не справится с ударами ВСУ. По его словам, причиной этому станет недостаток средств противовоздушно защиты по линии фронта.

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